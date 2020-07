Tobio tiene Covid-19 y le apuntó con todo a Toluca

"Gracias a todos, ya estoy mejor. Más allá que me hicieron entrenar igual, ya estoy mejorando", dijo el defensor argentino.

El defensor argentino de Toluca de México Fernando Tobio confirmó ayer que dio positivo por coronavirus y apuntó contra el club al afirmar que lo "hicieron entrenar igual", al tiempo que aseguró que ya se encuentra en mejor estado de salud.

"Gracias a todos, ya estoy mejor del Covid-19. Más allá de que me hicieron entrenar igual, ya estoy mejorando. Gracias a todos", escribió en su cuenta de la red social Instagram el marcador central.

Además, añadió respecto a las críticas: "No vengan a chamuyar, le ponemos el pecho al Covid pero el mercenario no soy yo. Estoy recuperándome, muchas gracias a todos por los mensajes, primero la salud. Gracias familia, amigos y seguidores".

"Y recuerden quién estuvo en las malas. Como siempre, vamos que vamos al frente. Gracias a los que bancan, y a los que no les dedico la frase del Diego (Maradona)", concluyó Tobio. Si bien en el mensaje no parece enojado, todo indica que no le gustó nada el gesto de la dirigencia y el cuerpo técnico del club. Quienes tampoco deberían estar muy contentos, son sus compañeros, ya que al haber concurrido a las práctica, hay un alto riesgo de que otros se contagien de Covid, y se genera un brote dentro del plantel.

En los "diablos rojos" también están los jugadores argentinos Emmanuel Gigliotti, Jonatan Maidana, Gastón Sauro, Federico Mancuello, Alexis Canelo y Enrique Triverio.

De hecho, el exmediocampista de Independiente Mancuello ya había dado positivo por coronavirus, tras realizar la primera ronda de testeos en Toluca durante los primeros días de junio. El gobierno de México podría tomar cartas en el asunto, ya que forzar a una persona a ir a trabajar estando infectado, constituye una amenaza para la salud pública.