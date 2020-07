Ocampos y otro gol en el Sevilla

Sevilla, con un gol del delantero argentino Lucas Ocampos, le ganó ayer de local por 2 a 0 a Mallorca, quedó a un paso de clasificarse para la próxima Liga de Campeones y dejó a su vencido al borde del descenso en la Liga de fútbol de España, en uno de los cuatro partidos que le dieron continuidad a la 36ta fecha del torneo.

El quilmeño ex River Plate y Milan de Italia, entre otros clubes, abrió el marcador a los 41 minutos de la etapa inicial con un tiro de penal que engañó al arquero Manolo Reina.

Selló la victoria el atacante marroquí Youssef En-Nesyri (lo asistió el arquero y compatriota Yassine Bounou), con el gol que concretó a los 39 minutos de la segunda etapa.

En el equipo andaluz también integró la formación inicial el volante rosarino Éver Banega (ex Boca Juniors y Atlético Madrid) y en el banco se ubicó el italo-argentino Franco Vázquez, ex Belgrano de Córdoba y Palermo de Italia.

En el conjunto balear fueron suplentes el delantero cordobés Pablo Chavarría (ex Belgrano y Lens de Francia), y Luka Romero (seleccionado argentino Sub-15).

El triunfo le permitió al equipo de la capital andaluza llegar a las 66 unidades, las mismas que comparte con Atlético Madrid y mantener la cuarta posición en el campeonato que la clasifica a la Champions League. En cambio, Mallorca se mantiene anteúltimo en la tabla de posiciones, con 32 puntos, igualando con Leganés e integrando el pelotón de los tres equipos que están descendiendo junto con Espanyol, que ya perdió la categoría.

Tottenham derrotó a Arsenal

Tottenham, con el argentino Giovani Lo Celso como titular, derrotó ayer a Arsenal, que tuvo al arquero Emiliano Martínez, por 2 a 1 en el clásico de Londres correspondiente a la 35ta fecha de la Premier League inglesa de fútbol.

El defensor Toby Alderweireld, a nueve minutos del final, marcó el gol de la victoria del equipo dirigido por el portugués José Mourinho, quien puso como titular a Lo Celso pero dejó en el banco de suplentes a Erik Lamela y Paulo Gazzaniga.

Arsenal, con el arquero marplatense Martínez desde el inicio, arrancó en ventaja por el gol de Alexandre Lacazette a los 16 minutos del primer tiempo pero el local se lo empató, a los 19, a través del coreano Son.

El Leeds de Bielsa

Leeds United, equipo dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, venció ayer por 1 a 0 a Swansea, como visitante, en Gales, con un gol a un minuto del final y podría asegurar el ascenso a la Premier League el próximo jueves. El español Pablo Hernández marcó el gol de la victoria en el minuto 44 del segundo tiempo, que lo afirma como líder del campeonato a tres fechas del final.

Con 84 puntos, Leeds le sacó tres de ventaja al escolta West Bromwich y seis al tercero, Brentford, en un torneo que asegura una plaza en la Premier League para los dos primeros. Leeds podría asegurarse matemáticamente el ascenso a la división mayor el próximo jueves a las 13 si derrota a Barnsley, el último de la tabla, como local.