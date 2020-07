Confirmaron que el cuerpo hallado es el de la actriz Naya Rivera

Los efectivos a cargo de la búsqueda de la actriz, desaparecida el pasado 8 de julio, confirmaron este lunes que encontraron el cuerpo de Naya Rivera en el lago Piru, en el condado de Ventura, en California. Tenía 33 años.

El capitán Eric Buschow de la policía local informó que la familia de Rivera ya fue notificada. “Es un suceso trágico, estos días fueron una montaña rusa de emociones, esperamos que ellos puedan tener un cierre, están en nuestras oraciones”.

El cuerpo fue encontrado en el séptimo aniversario de la muerte de Corey Monteith, ex compañero de Naya Rivera en el programa “Glee”. Monteith falleció de una sobredosis en un hotel ubicado en el centro de Vancouver, Canadá. Tenía 31 años.

Rivera, de 33 años, desapareció el miércoles pasado en el lago Piru, California, mientras navegaba con su hijo Josey, de cuatro años. El niño fue encontrado solo en la embarcación. En declaraciones a la policía, el menor contó que “su madre se tiró al agua pero no regresó”. Al pasar las horas, la estrella de “Glee” fue dada por muerta.

Este lunes las autoridades locales dieron a conocer que Rivera envió una fotografía de su hijo Josey a bordo del bote a un miembro de la familia 90 minutos antes de que el menor fuera encontrado dormido en el barco. La captura habría ayudado a guiar la búsqueda para encontrar finalmente el cuerpo de la actriz.

La policía no compartió la imagen a la prensa.

El fin de semana varios miembros de la familia de Rivera se unieron a los equipos de búsqueda. Ryan Dorsey, ex marido de la actriz y padre de su hijo Josey, también estuvo en el lugar y fue fotografiado llorando desconsoladamente.

El niño, quien fue encontrado dormido con un chaleco salvavidas la tarde del miércoles, le dijo a la policía que él y su madre fueron a nadar y él regresó al bote, pero “su madre nunca salió del agua”, informó el sargento del departamento Kevin Donoghue.

La Oficina del Sheriff del Condado de Ventura publicó el jueves pasado un video de seguridad que mostraba a Rivera y su hijo llegando al muelle del lago Piru.

La actriz de origen puertorriqueño saltó a la fama por su papel como Santana López en la exitosa serie “Glee” (2009-2015). También participó del show televisivo “Devious Maids” y de la película de terror “At the Devil’s Door”, en 2014.

Un día antes del trágico suceso, Rivera publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparecía junto a su pequeño hijo junto con el mensaje: “Solo nosotros dos”.

Naya Rivera se casó con el actor Ryan Dorsey en julio de 2014. Se divorciaron en 2018 y tenían la tenencia compartida de su hijo Josey.

Fuera de la actuación, Rivera también siguió una carrera como cantante, firmando con Columbia Records en 2011 como solista. Lanzó un sencillo, “Sorry”, con el rapero Big Sean en 2013. En 2016, lanzó sus memorias “Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, and Growing Up”, en donde reveló que Lea Michele, su compañera de “Glee”, le dejó de hablar cuando su personaje en el programa obtuvo mayor protagonismo.