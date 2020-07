Dueño del boliche multado: "Pido perdón por lo sucedido"

El fin de semana pasado, el boliche Evolution generó sentimientos adversos en la población jujeña ya que después de trascender su acto de solidaridad brindándole comida a personas en contextos de pobreza, circuló un video en el que se ve a gente dentro del local incumpliendo las normas de bioseguridad dispuestas por el COE para la apertura de bares. Su dueño pidió perdón.

Esta situación se dio a conocer tras haberse difundido una transmisión en vivo por Facebook en la que se observó personas paradas y sin barbijo dentro del local. Fue el baile despedida del boliche ya que cerró sus puertas para abrir un lubricentro en ese mismo lugar.

En ese sentido José Ibáñez, mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "pido perdón a todos los jujeños y toda mi vida seguiré pidiendo disculpas, asumo mi responsabilidad. Fue un descuido lo que pasó, un ratito antes de cerrar, cuando todos estábamos emocionados diciéndonos adiós por despedirnos de la noche después de 8 años".

"Yo estaba en la cabina y empezamos a regalar las bebidas que nos quedaban, eso fue antes de la 1. El video sale de ese momento, la gente aplaudía y se pararon los que recibían los regalos, tampoco teníamos barbijos, lo admito. La capacidad era la correcta, no había exceso de capacidad, y tampoco era un baile, a mucha gente no dejamos entrar para respetar eso", añadió.

Multa del COE

Ibáñez aseguró que aún no le dijeron de cuánto es la multa que deberá abonar, "el tiempo que abrimos el bar durante la pandemia, cuando se permitió esto, lo hicimos siempre de forma correcta. Por eso es que el COE cuando habló de lo que pasó dijo que cuando ellos pasaron el sábado estaba todo en orden, la gente sentada respetando la distancia. Lo que pasó es grave, no lo niego. No tengo multa de que hicimos el baile, fue por no respetar las medidas de bioseguridad y por estar algunos muy juntos sin barbijo", afirmó.

Siguió diciendo que "algunos medios o páginas que salen en Facebook dieron información falsa, que hicimos un baile ese día. Todo eso fue mentira, por eso el COE no nos hizo una multa por esa razón. Ojalá pueda abrir el lubricentro y poder pagar la multa como corresponde, esto fue algo que se nos fue de las manos".

Seguirá ayudando

Evolution desde hace un tiempo que realiza movidas solidarias y este último mes abrió sus puertas los viernes al mediodía para cocinar alimentos que fueron otorgados a personas en situación de pobreza.

El incidente ocurrió un día después de abrir el boliche en su formato de comedor, "vamos a continuar realizando estas acciones porque nos hacen muy bien hacerlas y aportar un poquito para el que menos tiene es algo que nos llena el alma. La verdad que ver a gente que iba a buscar la comida nos partía el corazón, vamos a seguir con los viernes solidarios. Lo que pasó el otro día, el error que cometimos, no tiene nada que ver con el comedor", aseguró.

"La verdad que cuando salió la nota en el diario (El Tribuno de Jujuy) sobre nuestro acto de solidaridad que lo venimos realizando desde hace años en el boliche, fue algo muy lindo, no me esperaba tanto apoyo de la gente", finalizó sobre el futuro de esta acción.