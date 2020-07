Trasplantada pide al ISJ el envío de medicación

Sandra Coro, trasplantada renal y afiliada del Instituto de Seguros de Jujuy, solicita a la obra social que de forma excepcional por la pandemia por coronavirus, envíe los medicamentos a los pacientes en su misma condición a la ciudad de San Pedro que es donde residen ya que trasladarse hasta San Salvador de Jujuy les representa un gran riesgo para su salud.

"Desde hace mucho tiempo que venimos pidiendo que se haga un convenio con una farmacia de San Pedro para que podamos retirar acá nuestros medicamentos y no nos tengamos que trasladar porque además de todos los trámites que tenemos que hacer, muchas veces no tenemos dinero para ir", explicó la paciente que ratificó ahora su pedido ante la situación de tener que salir de su domicilio para ir a la capital en medio del brote de casos de coronavirus destacando que tanto ella como el resto de los trasplantados son grupo de riesgo.

Aclaró que fuera de esa situación excepcional nunca antes tuvieron problemas con el suministro de medicación pero que "cuando empezó la pandemia y más ahora que estamos en fase 1 deberían aunque sea mandarnos en una encomienda la medicación para que nosotros podamos retirarla acá en San Pedro", agregando que ni ellos ni sus familiares cuentan con un permiso especial para circular ni para pasar de una ciudad a otra.

Destacó además que este pedido especial al ISJ lo hace teniendo como ejemplo a otras obras sociales que ya han tomado la modalidad de acercarles la medicación a sus pacientes trasplantados para minimizarles el riesgo de contagio de Covid-19.

La respuesta obtenida

La paciente Sandra Coro indicó que ante su situación, que es la misma de muchos más en la ciudad de San Pedro, la respuesta que obtuvo es que ellos no cuentan con personal para hacer reparto y que la farmacia con la que tienen convenio no tiene sucursal en San Pedro por lo que indefectiblemente tiene que "enviar a un familiar a retirar la medicación o bien un taxi".

Sobre esa contestación comentó que "antes de la pandemia y hasta cuando no habían tantos casos sí mandaba yo a un familiar pero ahora no podemos arriesgarnos de mandar a nuestros parientes porque ellos pueden traer el virus a nuestras casas", exclamó y sobre la propuesta del taxi exclamó que "sería el colmo que tenga que pagar a un taxi para que me los traiga a mi casa" indicando que además dada la situación económica de la provincia le resultaría imposible.