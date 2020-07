"Soy una de las personas a la que más le dicen gorda", Karina la Princesita habló de su peso

Karina la Princesita apoyó el video de Oriana Sabatini mostrando su cuerpo real y habló de su propia experiencia con las críticas sobre su peso.

"La primera propuesta del Bailando la tuve en el 2008 y una de las razones más grandes para no haberla aceptado fue eso. El año pasado acepté el Bailando porque quería romper con los miedos que tengo por las cosas que se dicen. Todos saben que soy una de las personas a la que más le dicen ‘gorda’ y un montón de cosas que en algún momento me afectaron y lastimaron", explicó Karina, La Princesita.

"El hecho de tener una hija adolescente creo que tuvo que ver para que ya no me importe demasiado", agregó Karina.

Sobre el peso de la mirada del otro, La Princesita señaló: "Te genera mucha inseguridad, rechacé propuestas laborales e influyó a la hora de vestirme todos los días. Es un tema delicado".

"¿Cómo lo hablaste con tu hija?", quiso saber De Brito.

"Cuando me pidió permiso para tener redes, notamos que era un tema que no solo pasaba conmigo, sino con todos. A los haters de las redes nada les viene bien. Si sos gorda porque sos gorda, si sos flaca es porque estás enferma… no hay colectivo que los deje bien", cerró Karina.