“Estoy en el momento justo para dar el salto”

La dirigencia de Gimnasia y Esgrima, en concordancia con la determinación que tomó el entrenador Arnaldo Sialle, depuró mucho más de la mitad del plantel no renovando contratos y se inclinó por los juveniles, en su mayoría surgidos del club, para encarar esta etapa signada por el brote de coronavirus. Mauro Buono, atacante del “lobo”, algunas veces utilizado como mediocampista ofensivo, fue quien en comunicación con El Tribuno de Jujuycontó sus expectativas para lo que viene, además de su presente, entre otras cuestiones.

“Es complicado. Ya llevamos mucho tiempo sin contacto con la pelota. Estamos entrenando en la casa pero no es ni parecido a lo que uno puede hacer en Papel NOA”, admitió el futbolista en relación a las tediosas semanas de cuarentena que se transitan en Jujuy. “Ahora es un momento donde tenemos que tener fuerte la cabeza para tratar de mantenerse en forma. Estábamos muy acostumbrados al día a día”, contó el jugador que le convirtió, por ejemplo, a Instituto de Córdoba, en uno de los mejores partidos que tuvo el equipo “albiceleste”, el año pasado.

“Ya se aclara cada vez más el panorama, parece que vamos a volver, a entrenar, así que se vuelve con todo el entusiasmo y las ganas de siempre”, confesó Buono quien con 22 años ya tiene varios partidos vistiendo la casaca de Gimnasia. En relación a las bajas de Ferreyra, Sebastián Sánchez, De Giorgi y Sanabria, el juvenil, ya extrañándolos, el futbolista opinó: “Son personas que estaban hace varios años en el club. Yo hablaba mucho con ellos y ellos me hablaban mucho, siempre que te tenían que corregir algo lo hacían.

Seguramente llegarán personas de experiencia para llevarnos por las mismas ramas que nos llevaban ellos”. Buono ya pensando en si mismo dijo: “Estoy en el momento justo para explotar y dar el salto. Me estaba sintiendo importante, sentía que al equipo lo ayudaba. Lamentablemente apareció la pandemia. En lo personal dentro de todo lo malo yo me podía sentir bien, estaba encontrando mi lugar”.

Un ex“lobo” en Morón

Alan Schönfeld exGimnasia y Esgrima, flamante incorporación de Deportivo Morón, dialogó con una página de ascenso y recordó su reciente paso por Real Pilar: “Arranqué de menor a mayor. Llegué con una lesión bastante dura y me costó un montón”. Además, habló acerca del Torneo Clausura: “Se dieron vueltas las cartas porque en el primer semestre no nos ganaba nadie de local, pero parece que nos encontraron la vuelta”. En referencia a su trayectoria, Alan dejó un mensaje: “Las decisiones te marcan el camino y yo en su momento le erré a eso. Me tocó jugar en la C, siempre me trataron bien y estoy muy agradecido”.

También, contó su experiencia personal: “En Jujuy me habían ofrecido seguir un año más a préstamo. Me vine a Buenos Aires prometiendo una respuesta, también me llamaron de Instituto, pero uno por priorizar estar cerca de la familia y otras cosas prefiere quedarse acá y justo me llamó Chicago. Elegí un club que estaba desordenado por encima de uno ordenado como Gimnasia”. Además de Schönfeld, Deportivo Morón se reforzó con otros jugadores de la Primera C: “Hay muchos jugadores buenos en la categoría. Muchos de Real Pilar tranquilamente pueden estar en Primera Nacional”.

Nuevas autoridades en la “lepra”

La normalidad parece llegar de a poco a Independiente Rivadavia. Carlos Castro asumió como nuevo presidente. Las elecciones no se realizaron por las condiciones negativas generadas por el recrudecimiento de contagios positivos de coronavirus en la ciudad de Mendoza. La Junta Electoral proclamó a la lista oficializada “Generación Azul” como la encargada de regir los destinos “azules” por estos años. Carlos Castro será acompañado por el Vice 1º: Jorge Pujol, Vice 2º: Pablo López, Secretario General : Alejandro Volpe, Prosecretario: Pablo Nacif, Tesorero: Marcelo Borgna, Protesorero: José Carbajo, entre otros. La tarea principal y no menor, será la de superar la deuda concursal que arrastra el club y que llevó al juez a ordenar la ejecución de parte de la Ciudad Deportiva.