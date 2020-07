Les robaron a sus tres perras y ofrecen un auto de recompensa

Una familia ofrece un auto de recompensa a quien le devuelva a las tres perras que les robaron. Según explicaron, las mascotas son “el sostén” de uno de sus hijos que tiene autismo.

"Lo único que tenemos es el auto que usamos para llevar a terapia a mi hijo, pero no me importa, quiero a mis perras de vuelta en mi casa", dijo la mujer en medio del desesperado pedido.

La familia vive en Villa Aeropuerto, Bahía Blanca, e informaron que las tres perras responden al nombre de “Pichi”, “Marli” y “Cuky”.

"Lo único que tenía era mis tres perritas, si se hubiesen llevado algo material no pasaba nada. Son acompañamiento y el apoyo de mi hijo Owen, que tiene autismo. Ellas duermen con el nene, que ahora está muy mal", aseveró al medio La Brújula 24.

Y contó cómo es la situación de su hijo: "Ayer lloraba mucho, hace dos noches ya que no puede dormir. Lo único que tenemos es el auto que usamos para llevar a terapia a mi hijo, pero no me importa, quiero a mis perras de vuelta en mi casa. Mi hijo las necesita".

Fuente. minutouno.com