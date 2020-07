Falleció el presidente de la Federación Boliviana

El fútbol boliviano está de luto. César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), falleció la tarde de ayer por complicaciones en su salud a causa del Covid-19. Por ello había sido intubado el jueves, ya que tenía bastantes problemas para respirar. Incluso por su delicado estado, el arquero de Always Ready y de la selección boliviana, Carlos Lampe, recuperado de Covid-19, viajó a La Paz para donarle una unidad de plasma hiperinmune (OR+), pero esta no fue suficiente, y por ello se le estaba buscando otra alternativa.

En esa jornada uno de los directores de la FBF, Rolando Aramayo, había adelantado que su salud se había deteriorado. "Él ha sido intubado ayer (jueves) en horas de la tarde. Estamos preocupados y esperando que su cuadro pueda mejorar", expresó Aramayo. Repasando un poco la historia de la entidad boliviana, el nacimiento en 1925 de la Federación, permitió la organización del primer Campeonato Nacional y posibilitó el debut boliviano en la Copa América. El primer Nacional (1926) fue la base para organizar la selección, el equipo boliviano que se conformó una vez que Bolivia decidió participar en el décimo Campeonato Sudamericano de 1926.