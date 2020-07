UTA advierte que el transporte en el interior se precarizará

Pide trato igualitario con el Amba, y afirma que para los gobiernos provinciales el servicio no es prioritario.

El consejo directivo nacional de la Unión Tranviarios Automotor expresó la inmensa preocupación por la falta de pago de salarios tanto en el transporte de pasajeros de larga, media y corta distancia del país, y señaló que el servicio en el interior se encuentra en peores condiciones.

"No puede haber más demora en el pago de nuestros salarios, que son nuestros alimentos, nuestra salud y el sustento de nuestras familias. Todos los trabajadores del transporte de pasajeros exigimos un tratamiento igualitario y sin discriminación respecto de la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires", expresa la UTA en un comunicado.

Agrega que "desde el Gobierno Nacional se nos dice que ya se envió el dinero de nuestros sueldos vía ATN a las provincias y que son ellas las que se deben hacer cargo de lo que falta de nuestros salarios. Fuimos a las provincias y los funcionarios provinciales nos informan que a tales fondos no los pueden destinar a transporte de pasajeros, que no somos una prioridad. En este esquema avizoramos como destino un sistema con transporte operativo en el Amba y la precarización del transporte de corta, media y larga en el interior, tanto del país como de la provincia de Buenos Aires".

"No encontramos respuesta alguna en la infinidad de audiencias realizadas hasta el día de la fecha, por lo que no admitiremos más excusas ni argumentos injustificados, debiendo hacer efectivo el pago de nuestros haberes", remarca después el gremio.

Por todo ello, el gremio comunica que "conforme a la deuda salarial existente, no habrá transporte de pasajeros en el interior del país, y protestaremos y saldremos a la calle, ya que la pandemia nos preocupa, pero más aún el no poder llevar un plato de comida a la mesa de nuestras familias. No vamos a ser cómplices de la precarización, ni vamos a permitir ningún retroceso en el convenio colectivo. Nos declaramos en estado de alerta y movilización. Queremos cobrar nuestros sueldos y lucharemos hasta conseguirlo", finaliza el comunicado.

Cabe señalar que hasta ayer la UTA de Jujuy no se había pronunciado por medidas como ya ocurre en otras provincias, y trabajadores de diferentes empresas informaron que estaba previsto cumplir con el servicio normalmente en estos días, pese a las deudas salariales que viene soportando la mayoría.