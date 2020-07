Hace tres años se recibieron y aún no tienen sus títulos

ENFERMEROS JUJEÑOS / SE MANIFESTARON EN REDES SOCIALES CON CARTELES.

Unos 300 enfermeros de la provincia que se recibieron en el 2017 y en 2018 en el Atsa filial Jujuy aún no pueden obtener sus respectivos títulos por lo que les solicitaron a las autoridades que regularicen esta situación que les impide ejercer la profesión. Son de San Salvador de Jujuy, Humahuaca, San Pedro y Perico. También se sumaron al reclamo aquellos que se graduaron el año pasado por temor a que les pase lo mismo.

En ese sentido, Nadia Lépori, una de las personas perjudicadas que se recibió en el 2018, mencionó que “ya van tres años en los que pedimos por nuestros derechos e hicimos más de 10 marchas, presentamos 35 notas entre Atsa, la Legislatura, Casa de Gobierno y al gobernador Gerardo Morales, pero aún no obtenemos respuestas. Le expresamos lo sucedido al Ministerio de Educación pero todavía no hicieron nada al respecto”. “No quiero hacer política, quiero trabajar. Ya no me importa quién es el responsable, si Atsa filial Jujuy o es el departamento de títulos que no les interesa moverse.

Logramos sacar los títulos que le secuestraron a la licenciada Canchi, hicimos que se muevan con la resolución y la conseguimos, pero ahora parece que tenemos que elaborar nosotros mismos los cartones de los títulos, no sabemos qué más hacer”, añadió. Asimismo comentó: “Nos siguen dejando sin trabajo, y sin la posibilidad de poder estudiar la licenciatura. ¿Qué necesitan que hagamos para que nos escuchen? Tenemos familias y hoy más que nunca la provincia necesita que estemos ahí apoyando a nuestros enfermos”.