"En la cocina el secreto es el amor que uno le pone"

En la semana de la dulzura, una emprendedora jujeña encontró el empujón que necesitaba para hacer crecer su emprendimiento. Paula Pesce es una joven de 31 años que desde hace mucho tiempo viene dándole forma a forma a "Cremma", pastelería tradicional y comidas sin harina que le permite hacer lo que le gusta brindando comida sana a precios accesibles.

Paula indicó que después de haber pasado por muchas situaciones difíciles, la terapia psicológica le permitió creer que en todas las crisis se puede encontrar una oportunidad y su emprendimiento le mostró que con amor, esfuerzo y honestidad con uno mismo todo es posible.

Conocimos la historia de Paula por algunos clientes que nos recomendaron sus productos pero también nos indicaron que había una historia de mucho esfuerzo por detrás. En diálogo con nuestro diario la emprendedora compartió el trayecto que le dio forma a "Cremma" que le permite conjugar el amor por la cocina y el cuidado de su pequeño hijo Malik de dos años.

Sobre el origen de este emprendimiento, la joven recordó que desde muy pequeña sintió amor por la cocina. "Cuando era muy chiquita seguía a mi abuela por todos lados cuando estaba en la cocina, quería ver, oler y mirar todo. En un viaje que hicimos a Bolivia me empaqué para que me compraran ollas pequeñas y una cocina. Desde ese momento supe que la cocina era lo que me hace feliz. Con el pasar de los años fui aprendiendo también a hacer pastelería". Recordó que en el año 2017, cuando le tocó pasar por un momento de muchas dificultades económicas y estando embarazada decidió emprender cocinando panes saludables. "Fue maravilloso, tenía ingredientes para empezar haciendo 4 panes dulces, los hice, los vendí y volví a comprar más ingredientes y así comencé. Después me pedían todo tipo de pan, pan integral, pan para celíacos y diferentes recetas".

Al año siguiente incursionó en los budines y alfajores. Mientras que en el año 2019 tuvo que hacer un alto en su emprendimiento debido a una difícil situación anímica por problemas personales que la llevaron a un severo cuadro de estrés. "Ese año no pude producir nada, me sostuve revendiendo joyas y otros productos, pero mi estrés no me dejaba cocinar, pero si me permitió seguir formándome. Hice muchos cursos gratuitos online de cocina saludable", agregó. Finalmente este año y pese a difícil contexto de pandemia que estamos atravesando Paula decidió reeditar su emprendimiento esta vez creando un marca, y así nació "Cremma", que lleva una doble "m" en alusión al nombre de su pequeño hijo. "Lo hago con mucho amor, creo que en la cocina el secreto es el amor que uno le pone a los productos para que los que lo reciban sepan que los estoy cuidando, que quiero que sean productos que les den una mejor calidad de vida", agregó.

Indicó que en la semana de la dulzura el producto boom fueron los alfajores 100% artesanales y con productos naturales sin conservantes. "Muchas gente me brinda su ayuda compartiendo publicaciones en redes sociales, he tenido ventas muy buenas, hoy tengo 17 docenas pedidas, la verdad que es una alegría y me muestra que podré seguir creciendo". "Hace tres días que no duermo, porque con un niño pequeño las noches son más cómodas para trabajar, pero estoy muy feliz de poder hacerlo. La cocina me permitió poder mantener a mi hijo y eso también me da mucha felicidad, ya que todo lo que hago lo hago por nosotros". En cuanto a las entregas, indicó que cuenta con un servicio mensajería que las hace por toda la ciudad. La emprendedora piensa ampliar su línea de alfajores y budines bajos en harinas a una línea de comidas saladas sin harinas, ya que entiende que en un producto que no hay en la provincia y es necesario para aquellas personas que deciden cuidar su cuerpo eliminando los carbohidratos. "Todos los que probaban mis productos me animaban a dedicarme por completo a la cocina y la repostería.Un día lo decidí, tenía poco dinero y la convicción de que no quería seguir haciendo algo que no me hacía feliz y en adelante iba dejar de preocuparme por hacer lo que otros querían o lo que ‘más se vende‘ porque a mí eso nunca me funcionó y decidí apostar por lo que me hace inmensamente feliz, que es comida sana y accesible", compartió con mucha emoción.