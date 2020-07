Clubes argentinos podrían ser locales en otros países

Mientras algunos países sudamericanos retomaron o retomarán la competencia oficial en las próximas semanas, los clubes de Argentina siguen sin poder entrenar pese a estar en zonas que permiten las prácticas y, ante la decisión de Conmebol de reanudar sus competencias 2020 en septiembre próximo, se permitirían los cambios de localía.

Así lo confirmó el secretario general adjunto de Conmebol, el argentino Gonzalo Belloso, al hablar sobre el futuro de la pandemia y las disposiciones gubernamentales, que son diferentes en cada país.

De hecho, por ejemplo, Brasil retomó la competencia oficial solo en el estado de Río de Janeiro -en otros lugares están entrenando-, Paraguay y Uruguay volverán en las próximas dos semanas, mientras que Colombia y Perú lo harían en agosto.

Argentina, en tanto, tiene un presente similar al de Chile, Ecuador y Venezuela, con receso de competencia oficial y sin fecha certera de retorno. River, Boca, Racing, Tigre y Defensa son los representantes que tiene nuestro país. La AFA, a través de su presidente Claudio "Chiqui" Tapia, anunció que las prácticas de los equipos se retomarán al mismo tiempo, cuando todas las regiones del país estén "en fase 4". En el mismo sentido se expresó en las últimas horas el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García: "Tenemos que proteger a todos. Esto no es para la elite sí y para el resto no. Nadie quiere ser el malo de la película, el que no deja.

Vamos a empezar cuando podamos. No es lo mismo lo que pueden hacer en River, Boca, Racing, y el resto". En el medio, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, alzó la voz para pedir retomar las prácticas porque, al igual que otros técnicos y jugadores que no lo hicieron públicamente, ven que quedan en desventaja con sus rivales en la Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Ante esto, Belloso anticipó que el reglamento de esas competencias prevé "siempre" que un equipo cambie su localía, por lo que podría usarse para esta necesidad. "Eso siempre está en el reglamento, y no por esta pandemia. Clasifica un equipo que no tiene aeropuerto en su ciudad y tiene que jugar mínimo a 150 kilómetros. O tiene una cancha de menor capacidad a la permitida. Está siempre esa variable de poder cambiar de sede de los equipos", sostuvo.

Tiene confianza

Además, Belloso aseguró que esperan que todos los torneos locales estén en marcha antes del inicio de los certámenes continentales. “Hoy no es un objetivo que se vuelva sin las ligas. Esperamos que todas las ligas estén en marcha, o al menos con muchos días de entrenamiento ya en su haber los equipos. Tenemos información de los diez países. Sí somos conscientes de que, ni bien la situación esté bien, ya tenemos todo listo y trabajando en todas las recomendaciones y decisiones para que el fútbol se continúe jugando.

Pero no vamos a tomar ningún tipo de decisión sin comentarla con los diez presidentes y, a través de ellos, con los clubes a los que representan”, explicó con confianza. Por último, el secretario ratificó a Río de Janeiro (“Maracaná”) y Córdoba (“Mario Alberto Kempes” como sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2020. “Tenemos datos, por gente que se dedica a esto, que si en agosto la situación estaría controlada en Sudamérica, podríamos empezar en septiembre”, dijo.