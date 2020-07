Jujuy comenzó otra vez a realizar actividades

Jujuy puso primera al retorno a las actividades deportivas de manera recreativa. "En toda la provincia, en todas las zonas amarillas como estaba estipulado está habilitado", manifestó Hugo Flores.

El secretario de Deportes de la provincia remarcó: "Es un volver a comenzar, son actividades recreativas fundamentalmente, familiares, salvo el tenis que tiene otro sistema, pero después el pádel es recreativo, lo mismo que el golf", explicó agregando que "todo se debe realizar respetando el protocolo anterior, distanciamiento social, metro y medio entre par y par, diez metros entre los posteriores, 20 en ciclismo, hidratación personal, no se puede usar el gimnasio urbano, algo que ya estaba prohibido, los parques, se sigue sosteniendo lo mismo nada más que estamos volviendo al principio", sostuvo.

Sin dudas que por la emergencia sanitaria, todo es un día a día, "esta semana vamos a evaluar cómo vamos y vemos la semana que viene, esto es rápido, todo depende de nosotros, de los ciudadanos", manifestó el secretario de Deportes de la Provincia.

Flores remarcó que "cada Dirección de Deportes se hizo cargo, como la vez anterior, estamos trabajando conjuntamente, hay muchos circuitos, se flexibilizó un poco, la familia puede salir a caminar por el barrio, está bien, la idea es no congestionar los espacios con muchas personas".

El funcionario provincial se refirió a los variados escenarios que tienen los jujeños para salir a caminar, o hacer una actividad deportiva, "nosotros a diferencia de otros lugares tenemos muchos espacios, no tenemos un solo parque, eso es importante".

Eso sí, el profesor Hugo Flores dijo que cada región es dueña de decidir si flexibiliza la práctica deportiva o no, "además cada uno puede optar por aplicar o no las medidas, por ejemplo Palpalá, Volcán, Tumbaya, son varios municipios que decidieron no habilitar las actividades deportivas, consideran que deben esperar una semana más, pero esto quedó dentro de la autonomía que tienen los municipios para habilitar o no las actividades, lo que no pueden hacer es habilitar más deportes de lo que ya está habilitado", subrayó.

El deporte se puso en marcha, pero es fundamental que todos los que deciden salir a practicarlo lo hagan con todas las medidas de bioseguridad. Sucede que a medida que todo vaya mejorando, se ampliará la gama de disciplinas, hasta regresar a una vida normal. Pero dependerá de todos los jujeños, no solamente de un Comité Operativo de Emergencia o un municipio, ya que cada uno debe ser responsable de sus actos y la forma de cuidarse.