"Hacia fines de septiembre u octubre podremos volver a la presencialidad"

Participó del encuentro nacional en el que se estuvo delineando ejes para el ciclo lectivo ¿Cómo sigue el ciclo universitario esta nueva etapa que se vislumbra para agosto?

-A nivel nacional en el Consejo Federal de Educación se acordaron los lineamientos para la vuelta a clases para iniciar primaria, secundaria y terciaria. Eso es un acuerdo en el cual participan las universidades porque forman parte del Consejo Federal y eso se aprobó por unanimidad. Son lineamientos muy interesantes para cuando se decida en cada lugar, cuando Nación autorice en cada jurisdicción que vuelvan las clases. En universidades los lineamientos se van aprobar hoy que tenemos una reunión el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (Crup) y el Ministerio, vamos a aprobar los lineamientos para la vuelta a clases en el sector universitario.

Eso quiere decir que vamos a tener listos los lineamientos generales de cómo se vuelve para cuando se dé la instrucción para volver a clases. Mientras tanto, todos seguimos en la virtualidad en la Universidad Nacional de Jujuy, cada una de las facultades de acuerdo a como vino llevando el trabajo en los primeros meses del año, abril, mayo, junio, está reprogramando un calendario académico que empieza en el mes de agosto. Ya empieza en forma virtual y tiene previsto instancias de evaluación, y en algún momento se va a poder volver a la presencialidad, en Jujuy no sabemos cuándo.

Calculamos que a lo mejor hacia fines de septiembre o principios de octubre podremos volver a la presencialidad, así que cada una de las facultades están ordenando sus calendarios en función de eso. Mientras tanto, después del receso invernal de julio, todas las facultades van a retomar en agosto las actividades. Después de abril, mayo y junio tienen las experiencias para ver con las clases virtuales, en qué medida pensar en evaluar, y seguramente va a quedar una parte que se a definir cuando volvamos a la presencialidad.

¿Pero a nivel general, como ciclo lectivo se va a reconfigurar y ser más largo hasta el año que viene?

-Sí, seguramente va a tomar los primeros meses del año que viene. De hecho, para los alumnos del secundario que terminan el último año está previsto que sigan en clase para terminar el secundario hasta abril o principios de mayo. Así que ya las universidades nos hemos comprometido a comenzar el primer año más tarde porque vamos a esperar que terminen de recibirse del último año del secundario. Seguramente también las universidades vamos a usar algunos meses del año que viene, no las vacaciones, pero sí marzo o abril para terminar de saldar cosas que queden pendientes.

En la Unju hubo diferentes posturas, facultades que avanzaron con clases virtuales y exámenes como Ingeniería...¿Se va a contemplar los avances de cada una?

-Sí, hemos avanzado con un grado de autonomía importante. Hay docentes que se han podido mantener conectados prácticamente con todos sus alumnos y hay otros que no, que cuando vuelvan a la presencialidad habrá que atenderlos prioritariamente.

De hecho la Universidad hizo un ciclo de conferencias y conversatorios con especialistas analizando la pandemia en torno a la educación a distancia, incluso se lanzó un libro ¿Qué conclusiones van sacando?

-Todas las facultades han reflexionado, en particular Humanidades ha editado un libro digital sobre la pandemia, sobre las primeras reflexiones de la mayoría de sus docentes investigadores. La principal conclusión es que se ha visto que el acceso a internet no es democrático, no es inclusivo por distintos motivos, por supuesto que económicos y también estructurales. Hay alumnos que comparten un único celular con varios hermanos, otros que con la cuarentena tienen que ocuparse de otras tareas en el hogar y aunque tengan conectividad no pueden atender las clases. La otra conclusión es que los docentes han tenido abordajes muy diversos, han usado cualquier tipo de plataforma, Whatsapp, Facebook, aulas virtuales de la propia universidad, han diversificado la forma de comunicarse enviando trabajos prácticos por correo. Así que la otra conclusión es que se ha visto una riqueza muy grande de la diversidad de formas de comunicarse entre docentes y alumnos.

La Unju tuvo una gran participación en la asistencia a la emergencia apoyando con equipamiento, recursos humanos y donaciones. ¿Cómo sigue esa vinculación con el COE local?

-Sí, la Universidad desde los primeros días puso a disposición su capacidad tecnológica y técnica para colaborar con los jujeños para enfrentar la pandemia.

Los maestros de enseñanza práctica abrieron los talleres de la Escuela de Minas para fabricar insumos hospitalarios, trabajan a destajo desde hace tres meses, fabricaron pie para sueros, cúpulas para camillas de las ambulancias, ahora están fabricando biombos separadores de camas. En la provincia no se podía instalar un laboratorio validado por el Malbrán, faltaba equipamiento así que la universidad puso el que tenía para poder dar ese paso, y se validaron. También hay investigadores de la universidad trabajando en el equipo profesional que hace los testeos.

En materia de presupuesto la Unju venía complicada ¿En este contexto de crisis cómo sigue?

-Nosotros tenemos el presupuesto como toda la administración pública prorrogado el del año pasado, sólo está actualizado en el caso de las universidades la componente salarial con los aumentos que dio el Gobierno nacional. Así que los principales problemas presupuestarios se dan en los gastos de funcionamiento. Hemos priorizado dos cosas, le hemos pedido al Ministerio de Educación un refuerzo presupuestario para educación virtual, poder ampliar la capacidad de servidores, becas de conectividad, mejorar todas las sedes del interior de conexión, de conectividad, puntos de acceso, y esperamos una respuesta favorable.