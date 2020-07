“Preferiría no volver al país”

El centrodelantero paraguayo de Banfield, Pablo Velázquez, alertó que “si hay alguna posibilidad” de quedarse en Asunción, Paraguay, donde está cumpliendo con los entrenamientos individuales durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus “pensaría en dejar al club de Argentina”, sostuvo. “Tengo contrato hasta junio del 2021 con el club de Argentina, pero si hay alguna posibilidad de quedarme acá (en Paraguay) lo pensaría.

Podría dejar Banfield”, avisó Velázquez en diálogo con el programa “Futgol” de radio AM 970 de la capital paraguaya. “El club está al día con nosotros, no hubo ninguna rebaja en cuanto al tema salarial. Aunque creo que estar en un parate muy largo no me conviene, porque prefiero estar entrenando en el campo”, argumentó quien surgió de Libertad, en su país natal. Velázquez prosiguió en su exposición dando razones por las que no regresaría a la Argentina, además de resaltar las condiciones de Daniel Osvaldo, con el que disputa el puesto de centrodelantero en el “taladro”.

“No tengo problema en esperar el tiempo necesario hasta que retorne el fútbol en Argentina. Acá en Paraguay hay más libertad de entrenar y si surge alguna posibilidad de quedarme, lo pensaría”, reiteró el que fuera máximo goleador en la Liga paraguaya con Rubio Ñu, en 2009, y en la de México con el Toluca, en 2013. “Me toca compartir equipo con Daniel Osvaldo, un jugador que se mueve distinto, tiene otro estilo, se aprende bastante junto a él.

Vive a cinco cuadras de la cancha de Banfield y cuenta que en Europa, luego de los partidos, eso es algo normal entre los futbolistas”, destacó Velázquez al expresar su admiración sobre su compañero en el “taladro”, el exgoleador de Boca Juniors, Huracán, Juventus y la selección italiana, entre otros. En tanto, Banfield tiene adelantadas las gestiones para que renueven sus contratos -caídos el 30 de junio pasado- los defensores Rodrigo Arciero y Luciano Lollo. Este último seguiría a préstamo de River Plate. Igualmente, habrá que esperar las tratativas de la presente sermana para saber a ciencia cierta quiénes seguirán y quiénes definitivamente armarán las valijas de cara al futuro.

Suspensión en EEUU

El encuentro que iban a disputar Vancouver Whitecaps y Dallas FC en Orlando, Florida, el jueves y por la primera jornada del torneo especial MLS is Back del fútbol de Estados Unidos fue postergado sin fecha confirmada a causa del avance del coronavirus, que derivó en nuevas medidas restrictivas en la región para intentar frenar el repunte. La medida fue anunciada luego de que Dallas arrojara seis casos positivos en su plantel y el equipo de Vancouver no pudiera trasladarse por dos casos sospechosos.