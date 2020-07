Pinta y dibuja, mientras piensa en que tenemos que salir mejor de esto

El artista plástico Marcos Osacar realizó una exposición online recientemente a partir de una invitación de la publicación digital "Intuiciones", convocado por el periodista Ricardo Dubin.

Y entonces decidió mostrar algunas obras realizadas desde diciembre y otras más recientes, en medio de la suspensión de una muestra que tenían pensada junto a Misky Esquibel, para el mes de mayo en el Centro "Cultural" y Museo "Casa macedonio Graz".

Y es que la cuarentena, como a todos, lo sorprendió. Cuando se anunció la primera parte de la cuarentena, se encontraba en Libertador General San Martín, porque se estaba inaugurando la muestra en el centro de Visitantes Ledesma, junto a los plásticos del grupo Viento Norte. Ya de regreso a la capital donde reside, las actividades comenzaron a acomodarse a las nuevas posibilidades.

Las clases de los talleres que dictaba en el Centro Cultural "Héctor Tizón" donde trabaja desde hace un tiempo, fueron por redes primero, y luego a través del micrositio de Cultura de la municipalidad. Las creaciones en casa continuaron, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una familia de artistas, que se completa con su esposa y compañera, la también reconocida artista plástica Carola Nicastro (que también ya hizo su aporte a esta sección de "Artistas en cuarentena" de El Tribuno de Jujuy); y sus dos hijos que también tienen la vena artística y obviamente en casa, producen.

Así es que la idea fue conversar con él para entender sus procesos creativos en este nuevo panorama.

Cuenta que la muestra para "Intuiciones", espacio cultural online, se tituló "Tierra adentro. De casa", haciendo alusión al aislamiento social obligatorio.

"A uno le pasan cosas que no le gustaría estar pasando, pero dentro de lo malo, lo bueno es la producción", asegura.

Dice que un par de sus obras tienen que ver exclusivamente con la cuarentena, porque fueron realizadas a partir de la convocatoria del Concurso "#ConcienciaCovid 19", organizado por el grupo artístico Florecer, con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy, "donde el tema era la visión de los artistas de esta situación de pandemia"; pero las demás no tanto. "Sí se ve en las obras el anhelo de estar afuera que empieza a aflorar, las ganas de ir a los lugares donde uno va habitualmente", dice.

La pregunta es si en sus nuevas producciones en este marco, se ve la cuarentena, si en sus cuadros se percibe su reflexión sobre esta pandemia, y la respuesta es que "se ve mucha ausencia de cosas que antes estaban en mis obras y ahora o no, y cosas que ahora están y antes no. Hay objeto, pero no hay un fondo, o el fondo está como inconcluso. En un momento eso fue por una intención de limpiar la obra, y después quedó así, como que más allá no hay nada. Incluso hay una obra que se llama así exactamente "Más allá no hay nada", y se ve el tronco de un árbol y en el fondo no se ve nada, es blanco (foto de la obra de la tapa de este suplemento)".

La consulta entonces es si eso es lo que piensa o sale inconscientemente, y explica "si fuera inconsciente, no lo vería, o lo vería después de un tiempo cuando otro te hace la devolución. Pero si se ve. Está muy claro", dice. "Hay muchos fondos blancos y partes sin terminar a propósito", agrega.

Y antes de finalizar da su reflexión sobre estos tiempos. "Salen todas las miserias de la gente. Salen cosas buenas pero también cosas muy malas. No podemos decir que en Jujuy no nos vamos a contagiar. Esto es como la naranja podrida en un cajón, con la diferencia que esto va más rápido. Yo, prefiero hacer caso", dice sobre los cuidados y el aislamiento.

"Podemos salir mejor de esto. Y lo importante es no olvidarme de quien soy cuando salga, porque uno no se da cuenta pero cambia mucho", concluyó el artista, mientras piensa en la posibilidad de la muestra virtual con Misky Esquibel.