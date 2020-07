La venta en las panaderías bajó alrededor del 50%

Los panificados especiales ya casi no se venden. Habrá una nueva suba en la harina pero descartan un incremento de precios.

La situación de los panaderos no es distinta a la del resto de los comercios jujeños. Pese a que este sector productivo se mantuvo siempre abierto por tratarse de un servicio esencial registró una fuerte baja en la venta de sus productos, especialmente de los preparados especiales como tortas, masas, etc.

El referente del Centro de Industriales Panaderos de Jujuy, Julián Oller, informó a El Tribuno de Jujuy que "las ventas están prácticamente al 50% en las panaderías" y que "en la última semana el precio de la harina tuvo un fuerte aumento del 10% que continuará subiendo" y desmintió que haya faltante de esta materia prima.

Sobre si el pan aumentará de precio ante esta circunstancia Julián Oller dijo que "por ahora no", pero que "con todo lo que está pasando no sabemos lo que vamos a hacer los panaderos, al igual que el resto de los diferentes negocios de la provincia".

Indicaron que desde el mes de marzo mantienen la misma lista de precios sugeridos, pero que con la llegada de la pandemia esta situación se está haciendo muy difícil de sostener porque las ventas se redujeron por la mitad y las personas ahora sólo compran los panificados más baratos como los mignones.

El propietario de una panadería de la capital destacó que la caída de las ventas se viene registrando "desde mucho antes de la pandemia debido a la competencia desleal, fabricantes que no pagan impuestos y distribuyen sus productos a menor costo". Pero que la caída se profundizó aún más durante la pandemia. "Por suerte nosotros no cerramos pero estamos aguantando porque como negocio, hoy por hoy, no es negocio", dijo el empresario.

Sólo se vende lo más barato

Otro panadero capitalino agregó que actualmente la producción de panificados especiales bajó más del 50% porque "la gente ya no compra ni facturas ni tortas, ahora sólo busca mignones, bizcochos, salvado y algunas otras cosas básicas como tortillas y bollos. Buscan ahora lo más barato", dijo haciendo referencia a la baja capacidad de consumo de un gran porcentaje de la población derivada del aislamiento obligatorio que dejó a decenas de sectores productivos y a miles de trabajadores independientes sin actividad y por lo tanto sin ingresos económicos.

Y agregó que "la gente pide menos cantidad y busca precio por eso tengo que vender todo más barato que lo sugerido, lo que es para mí prácticamente un cambio de plata para mantener a mis empleados".

Una suba vendría bien

Un propietario de panificadora comentó además que ante la preocupante baja en las ventas, una suba en el precio del pan sería necesaria pero que de hacerlo llegaría a profundizar la crisis porque la gente compraría aún menos.

"Para mí sí hace falta una suba porque nosotros venimos absorbiendo todos los aumentos y cada vez que acordamos y decidimos subir lo hacemos entre un 10 y 20% falso porque de ahí empezamos a vender para abajo (más barato)", comentó.

Explicó también que el sector viene arrastrando desde hace mucho tiempo atrás un desfasaje de precios. "No podemos nunca mantener los precios de lista. Por ejemplo, el kilo de mignón figura a $ 120 pero lo tuve que bajar a $ 100 a $ 90, después a $ 80 y ahora lo tengo a $ 75 en mi panadería. No lo puedo vender a más sino no se vende y ahora la idea es sólo aguantar", cerró.