La figura clave que perderá River para la semifinal ante Rosario Central

El técnico Martín Demichelis no podrá contar con una de sus armas predilectas para el próximo sábado.

El entrenador de River Martín Demichelis no podrá contar con el delantero colombiano Miguel Borja para lo que será la semifinal de la Copa de la Liga ante Rosario Central.

Luego de lo que fue la agónica victoria 2-1 ante Belgrano en Córdoba por los cuartos de final de la Copa de la Liga, el plantel del "Millonario" tuvo el lunes libre para recuperar energías y el martes volverá a los entrenamientos con la mente puesta en el cruce ante el "Canalla" que, en principio, sería el sábado 9.

A pesar de este descanso de los jugadores tras el triunfo, el director técnico Martín Demichelis ya empieza a diagramar el encuentro ante los de Miguel Ángel Russo con la baja de Borja.



El atacante de 30 años había sufrido un desgarro en el aductor derecho hace una semana y todavía está en plena recuperación. Se especulaba que para esta instancia de semifinales esté disponible pero los tiempos no le jugaron a favor y el ex Olimpo de Bahía Blanca se perderá el duelo ante Rosario Central.

Con este panorama, todo indica que el entrenador volverá a poner al venezolano Salomón Rondón como referencia de ataque y a Facundo Colidio, el autor del agónico gol ante Belgrano de Córdoba, como su primera variante en el banco de suplentes.

En River estiman que Miguel Borja pueda llegar a una hipotética final de Copa de la Liga que sería dentro de una semana y media, el fin de semana del 15 al 17 de diciembre. De no ser así, la vuelta estimativa sería en el Trofeo de Campeones 2023, con fecha para el 22 de diciembre, donde el "Millonario" enfrentaría al campeón de esta Copa de la Liga.