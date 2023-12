Novedosa práctica de cirugía bariátrica en la Clínica de Fátima

Si bien hace mucho tiempo hubo experiencias en cirugía bariátrica en Jujuy, no se estaba realizando. De allí lo novedoso del primer procedimiento de manga gástrica en la Clínica "Nuestra Señora de Fátima", en Palpalá, a una paciente que ya fue dada de alta y se encuentra con buena evolución.

La doctora Natalia Suárez, especialista del sanatorio siderúrgico, difundió ayer a través de un diálogo con "El Matutino" de El Tribuno Plus en qué consiste esta nueva prestación de salud para mejorar la calidad de vida de las personas con obesidad severa.

"La cirugía bariátrica es un grupo de cirugías, tenemos las más conocidas que son el bypass gástrico y la manga gástrica, cuyo objetivo es la pérdida de peso en los pacientes con obesidad severa. Es una pérdida de peso orientada a mejorar la salud, no tanto estético -si bien hay una mejoría desde ese aspecto- en los pacientes. También el objetivo es mejorar la calidad de vida y mejorar la expectativa de vida", indicó la profesional.

En cuanto a la preparación que demanda, Suárez detalló que "previo a la cirugía, una vez que el paciente consulta se le hace una preparación prequirúrgica que lleva su tiempo, dos o tres meses dependiendo el paciente porque hay que prepararlo para que llegue de la mejor forma o en el mejor estado de salud a la cirugía. Entonces se le hacen una serie de estudios lo deben evaluar el nutricionista, el médico clínico y el psicólogo que es muy importante y ver cuando esté en condiciones se hacen los estudios prequirúrgicos y va a cirugía".

Explicó que "es una cirugía laparoscópica, se hace mínimamente invasiva, dependiendo el tipo de cirugía el procedimiento dentro del abdomen es distinto. En la manga gástrica -que es como la que más se hace e hicimos el viernes pasado- es una reducción del 80% del estómago y en el bypass gástrico se hace esa reducción asociada a una conexión con el intestino delgado, que eso tienen distintos objetivos pero son las más conocidas".

Dependiendo del paciente y las patologías que tengan se decide qué cirugía a través de la consulta y con el equipo médico. Por ejemplo influye la parte metabólica, un paciente diabético se beneficiaría más de un bypass gástrico.

La doctora remarcó que la reducción del estómago tiene dos funciones principales, por un lado al ser más pequeño entra menos cantidad de comida y la saciedad es más rápida y por otro a nivel hormonal se tiene menos hambre y ansiedad por la comida.

El equipo profesional cuenta con nutricionista, médico clínico y psicóloga. "Pero el paciente debe ser valorado además por un neumonólogo, médico endocrinólogo, cardiólogos y el anestesiólogo lo tiene que conocer, entre otros; dependiendo de las patologías que tenga. Por ahí si es un paciente con diabetes lo va a ver un médico que tenga experiencia en diabetes, entre otras cosas", dijo.

Suárez se formó en Buenos Aires y su equipo es de la capital del país, para empezar los están preparando a distancia con nutricionista y psicóloga de Buenos Aires. "La verdad están re contentos que empecemos en Jujuy, de que yo me volví con intenciones de arrancar en la provincia", comentó.

Alta remisión

Con respecto a la obesidad, la cirugía bariátrica es el único tratamiento "que ha demostrado una remisión de más del 80%; el tratamiento médico con dieta, ejercicio y medicación no llega al 5% de remisión y en este caso más del 80% en algunos casos al 90% de remisión. Si bien no es una solución mágica, sino que implica todo un cambio de vida y seguimiento a lo largo de la vida como todas las enfermedades crónicas; pero es el tratamiento más eficaz para la obesidad", según precisó la médica.

El procedimiento de fines del mes pasado fue acompañado por cirujanos llegados de Buenos Aires para tutorizar, como ocurre siempre en los inicios de todo servicio.

La indicación y la edad validada

Por otra parte la especialista aclaró que "si bien es una cirugía mayor y por ahí uno se imagina que es el obeso extremo, no necesariamente tiene que ser ese paciente. Hay pacientes con menos peso que tienen la indicación. Entonces la infraestructura tampoco es tan rara en cuanto a lo que se necesita sino lo que se precisa para una cirugía laparoscópica".

Suárez acotó que "en todas las edades hay estudios de que se ha mejorado, pero sí hay más evidencia entre los 16-18 años hasta los 70. En los extremos de la vida siempre es más difícil hacer estudios que validen los procedimientos pero en ese rango de edad está estudiado que produce beneficios para la salud".

Apuntó que "sí hay demanda pero también no la suficiente. Creo que hay desconocimiento porque la gente no sabe que existe este tratamiento. Entonces yo trato de difundir, de hacer videos de Instagram para contar qué es porque no se sabe". Justamente a la profesional se la encuentra en redes y en distintas clínicas.