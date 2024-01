Es "profe" del sueño acuático que nació de una adversidad

La esperanza es la percepción más hermosa de que el cambio positivo es posible. Gracias a esta actitud que no abandonó nunca, Mario David Suruguay se encuentra de pie y desempeñándose como docente en Educación Física al frente de una escuela de natación adaptada. Un presente valorado y vivido con gran orgullo por este jujeño que atravesó por una situación de salud muy difícil y que fue -acaso- el verdadero motivo por el que se dejó llevar para crear la institución deportiva. Como todo profesor de Educación Física, la actividad corporal era un denominador común en sus días. Y encontraba el equilibrio en la salud psicofísica para su bienestar integral.

LA MEJOR TERAPIA | SU FAMILIA Y EL AGUA FUERON FUNDAMENTALES A LA HORA DE LA REHABILITACIÓN

JUNTO A SU PAREJA, SABRINA CARRIZO

No obstante, se sorprendió cuando hace 14 años un diagnóstico extraño irrumpió en su vida. Fue el síndrome de Guillain-Barré -SGB-, un trastorno poco frecuente donde el propio sistema inmunitario de una persona daña y causa debilidad muscular generalizada, hasta llegar a la parálisis. "Fue una enfermedad muscular que me afectó al sistema nervioso periférico. Aunque me dijeron que se puede despertar en cualquier momento, en mi caso fue por una vacuna mal colocada", comenzó relatando su historia, Suruguay.

Cuatro meses sin poder movilizar el cuerpo, fueron los que tuvo que vivir este jujeño que jamás perdió la esperanza de mejorar su salud. Aún contra las adversidades y las incertidumbres que se presentaron, nunca se dejó vencer y en su mente siempre estuvo la idea de empezar las veces que fueran necesarias pues toda su vida practicó deporte, hábito que abrazó a fin de salir adelante. "Estuve cuadripléjico y pasar por eso fue todo un proceso. Tuve que reiniciar desde cero. Con la rehabilitación empecé a tener movilidad de a poco y así pude ir recobrando las fuerzas", explicó este docente que gracias al amor de su familia y a la paciencia que aprendió a tener, logró que su organismo deje progresivamente de estar afectado ante esta condición. Sus hijos -que en ese instante tenían cuatro, cinco y siete años- junto a su compañera de vida Sabrina Carrizo, fueron pilares fundamentales que lo acompañaron incondicionalmente. Entonces, gracias a ellos, su mejoría fue notable y con el tiempo en 2014, dejó de usar bastones para erguirse y sostenerse por sí mismo.

UN GRAN LOGRO EN CUZCO, PERÚ

"Esa experiencia para mí fue muy fuerte. Confié en la natación que me favoreció, me empecé a sentir útil y quería que se diera un espacio de contención para los chicos con discapacidad, como la había transitado yo", indicó. Y la idea cobró más fuerza cuando lo invitaron a dictar clases y a convocar a niños con discapacidad. Así, llegaron alumnos con autismo, espalda bífida, síndrome de Down y parálisis cerebral; para quienes el agua fue -al final- la mejor terapia. "Como 'profe' se generan muchas emociones, ver cómo progresan es muy lindo. Ellos no crean vínculos con cualquier persona", dijo Suruguay, sensible por encontrar en la natación su refugio especial.

Este fue el origen de "Los Pingüinos", un equipo de natación adaptada que surgió con la intención de nuclear niños con y sin discapacidad que sean contenidos, comprendidos y valorados en un espacio recreativo. "Llegamos a tener 300 alumnos y participamos de encuentros en Arequipa, Cuzco, Puno -Perú- y Sucre -Bolivia-", expresó Suruguay con satisfacción. Este equipo transitó por las piletas del Cepam y Club Atlético Independiente; luego en 2019, un nadador con autismo integró la delegación en los Juegos Evita. En 2021, la participación fue a nivel regional y; en 2023, una campeona nacional resultó de las filas de este equipo deportivo. En la actualidad, sesenta son los "pingüinitos" con y sin discapacidad que forman parte de este sueño acuático, cuyo logro máximo es que la inclusión hermane y sea un hecho.

"Seguimos trabajando a pesar de las adversidades, las familias nos acompañan porque la rehabilitación física es recomendable", expresó el docente que halla en la natación el deporte más completo que existe. Aunque en su momento, no podía correr, sí podía nadar. Y es por eso que a este jujeño no le pueden decir que no se puede, porque las limitaciones no son excusas sino impulsos verdaderos.

El contacto y la enseñanza es un dar y recibir que le hace bien al alma. Sus alumnos lo viven día a día y él lo agradece con cariño, porque significa que su esfuerzo está dando frutos desde lo deportivo pero, sobre todo, a nivel humano.