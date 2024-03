El PJ y la UCR el signo de otra crisis

Los peronistas y los radicales de Jujuy ensayan posiciones y amagan acuerdos, como tanteando el terreno de los tiempos que se vienen. El Senado rechazó el DNU enviado por Javier Milei, por 42 votos a 25, y aunque obtuvieron un punto de venganza para el “Nido de ratas”, como había calificado con gran insensatez el Presidente al Congreso Nacional, no pueden decir que haya sido un triunfo. Sólo se anotaron el primer chico. El decreto sigue vigente, a menos que el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem copie la decisión de Victoria Villaruel, cosa que no ocurrirá por largas semanas y hasta meses, la cámara baja no tendrá oportunidad por ahora de jugar el segundo tiempo de la pelea. Pero mientras tanto, toda la tela que dejó para cortar el primero, se está cortando, y cómo. En medio de una crisis que arrastra a todos.

El kirchnerismo y la izquierda, curiosamente flamantes aliados en procura de la “defensa incondicional de la constitucionalidad”, recibieron con sorpresa y agrado, el apoyo nada menos que del Presidente de la Unión Cívica Radical, el senador Martín Lousteau, de Pablo Blanco radical fueguino, y de Edith Teranzi de Chubut. Pero en la principal columna de la oposición, el valor de la unidad que muy lejos de ser una realidad palpable. Las miradas del peronismo ya dejaron atrás el episodio del Senado y están puestas en el próximo viernes, cuando se reunirá el Congreso Nacional partidario, convocado por su presidente el gobernador formoseño Gildo Insfrán. La fugaz visita y el rápido regreso al “exilio voluntario” del expresidente del país y del PJ, Alberto Fernández, sólo sirvió para que brotaran sus detractores, denuncias penales por supuestas corrupción en el manejo de fondos y de influencias desde la Presidencia, y para su forzada licencia como titular del PJ. Les deja ahora a quienes quedan a cargo, la obligación de reacondicionar el partido y buscarle un liderazgo. De todo eso se ocuparía el congreso, hoy mayoritariamente integrado por cristicamporistas, simpatizantes del massismo, y algunos congresales del interior que permanecen desorientados y expectantes.

ALBERTO FERNANDEZ. Comienza a ser historia pero aparecen secuelas complejas de sus presidencias.

Se sumarán a esas discusiones la sucesión de Kicillof en la Provincia de Buenos Aires, y los rencores hasta hoy apagados por el desastre económico y financiero de los meses de campaña, cuando Sergio Massa, ministro, candidato y virtual jefe del Ejecutivo, sumergió a ese oficialismo en una derrota catastrófica a manos de los libertarios. Entre otros temas, el Congreso Peronista, según comentaron infidentes de la cúpula partidaria, tendría en el orden del día analizar y resolver la situación del distrito Jujuy, intervenido por AAF, intervención que acompañó los resultados nacionales, e incluso, quedó mirándola desde mucho más atrás. La crisis del PJ local, va en el convoy de la del PJ nacional, y en la de todo el país.

Los radicales, tampoco tienen paz. Gran parte de ellos mastica bronca cuando hablan de Lousteau, y recuerdan que el líder de “Evolución Radical” tuvo un pasado sinuoso a lado de Daniel Scioli, fue ministro de Economía de Cristina Fernández en el 2007 y 2008 (y autor e impulsor de “la 125” que generó el rechazo del agro, y terminó con el “voto no positivo” de entonces vicepresidente Julio Cobos). Tampoco olvidan que en el 2015, aceptó ser embajador del gobierno de Macri en los E.UU. Lousteau llegó a la presidencia de la UCR tras competir con Gustavo Valdez, gobernador de Corrientes a quien le ganó por 106 votos a 68 en la Convención Partidaria. En aquel momento, tres días después de la Asunción de Milei, parecía que Jujuy se posicionaba fuerte en la nueva conducción nacional: llegaba de Raúl “Chuli” Jorge a la secretaría general y la ascendente diputada Gisel Bravo a un sitio relevante de la directiva y se completaba con el desembarco del diputado provincial Adriano Morone como presidente de la Juventud Radical Nacional. El propio Lousteau llegó apalancado por el exgobernador de Jujuy y extitular de la UCR Gerardo Morales, único gobernador que lo apoyó en ese momento. Hoy los radicales jujeños se preguntan qué pasó, y se replantean cómo se sigue. Salvo Morone, que arrancó de la JR un documento que gambetea de banquina a banquina a favor del cambio pero apoyando a Lousteau, el resto permanece en silencio. Sólo el propio gobernador Carlos Sadir, por férrea convicción o necesario pragmatismo (o ambos) se sumó a sus pares radicales y los presidentes de los bloques de diputados nacionales, Rodrigo de Loredo y de senadores Eduardo Vischie, en un fuerte documento que chocó de frente a Lousteau. Gerardo Morales contrariamente se expresó en otro documento de apoyo a Lousteau, junto a decenas de firmantes entre los que se distingue claramente a muchos ex militantes de la vieja “Coordinadora Radical”. ¿Radicales vs. radicales, otra crisis en el centenario partido?

MARTÍN LOUSTEAU. Su voto en contra del gobierno abrió una grieta en la UCR.

Los libertarios jujeños hablaron por la voz del senador Ezequiel Atauche: con el rechazo del DNU “La casta quedó de un lado y nosotros por otro”, sentenció con lapidario estilo mileísta. El caso que es Milei, (que transita otra crisis propia con su vice Victoria Villaruel) queriendo o sin querer, les instaló un escándalo interno (otra vez) a peronistas y radicales, que hoy, no saben cómo sacársela de encima, a nivel nacional y también en Jujuy. Todos hablan de la necesidad del cambio “por respeto a lo que votó la gente”, suena bien, pero están muy lejos de expresarlo y practicarlo con coherencia y potencia.