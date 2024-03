Marcharon en pedido de justicia por Yamila Villanueva

A dos meses del femicidio de la joven enfermera Yamila Antonella Villanueva (35), familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo junto a los Padres del Dolor del interior y la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de San Pedro, realizaron una marcha por las calles de la localidad de La Esperanza el pasado miércoles, para pedir justicia por Yamila y para que el sujeto imputado por la Justicia, que se encuentra detenido en la Seccional 25º, sea trasladado inmediatamente al Servicio Penitenciario.

CARINA VILLANUEVA | HERMANA DE YAMILA ALZÓ SU VOZ EN PEDIDO DE JUSTICIA

"Hicimos esta marcha pidiendo justicia por Yamila, llegamos hasta aquí donde está el asesino pidiendo cadena perpetua y que lo más pronto posible se lo traslade, porque no es justo que él, después del homicidio, siga teniendo privilegios de estar tan cerca de nosotros, de gozar de derechos que no le corresponden, recibir visitas de su familia; mientras nosotros tenemos que llevar con dolor estos dos meses desde que mis sobrinos están sin su mamá, estamos sin mi hermana y no es justo. Exigimos justicia, que se lo traslade al penal, que se lo condene y que pague lo que hizo". Fueron las palabras expresadas con gran dolor por la hermana de Yamila, Carina Villanueva, durante la marcha realizada al cumplirse dos meses del femicidio de la joven enfermera Yamila Antonella Villanueva.

"Aquí está mi familia, mi pueblo del lote El Puesto, amigos, compañeros de trabajo de Yamila y todos los que nos están apoyando. Hasta el día de hoy no se acercó nadie para ver a mis sobrinos, ni psicólogas ni trabajadoras sociales, nadie vino", expresó la joven haciendo referencia a la falta de contención por parte de los organismos gubernamentales que prometieron estar cerca de la familia de la víctima.

Cerrando su mensaje, Carina dirigió palabras a los hombres: "les pido que cuando la mujer diga no que sea no, que cuando se termina una relación la respeten, que no acosen, que no persigan, que sigan con su vida y que no destruyan una familia".

Convocante marcha

Poco antes de las 18 del miércoles, la gente se concentró al ingreso de la localidad azucarera, para luego marchar por las calles en pedido de justicia por Yamila y al grito de "vivas nos queremos".

Al arribar a la Seccional 25º, habló la joven Carina Villanueva y en cada palabra expresó el inmenso dolor que padece la familia ante el crimen de Yamila.

Con lágrimas en los ojos, pedía a la policía que sacara afuera al acusado de femicidio, para que vea a los hijos que dejó sin madre, para que vea el dolor de la familia y para que explique porqué la mató.

También dejaron su mensaje pidiendo justicia por Yamila, Mirta Vergara y Mariana Peralta, en representación de la Multisectorial de Mujeres y Disidencia.

"Hoy se cumplieron dos meses del Femicidio de Yamila Villanueva, y se organizó esta marcha con la familia, con los amigos de lote El Puesto, compañeros de trabajo del hospital Páterson y Padres del Dolor. Se decidió hacerla en La Esperanza, porque sabemos que el femicida se encuentra alojado en esta comisaría. Nos acompañaron los Padres del dolor, la Multisectorial de Mujeres y Disidencias, acompañadas por la coordinadora de la Casa de la Mujer, María Conti, Mirta Vergara y la integrante del Consejo de la Mujer Mariana Peralta", sostuvo en diálogo con El Tribuno de Jujuy, la coordinadora de las marchas de los Padres del Dolor del interior, Leticia Guzmán.

Sobre el hecho

Tal como lo informara nuestro diario, el lamentable hecho de femicidio se confirmó tras la búsqueda intensa que realizaba la policía para dar con el paradero de la profesional de la salud Yamila Antonella Villanueva, quien estaba desaparecida desde las 23 del miércoles 27 de diciembre del 2023.

Según se supo, en horas de la mañana del jueves 28 del mismo mes, una vecina escuchó llorar al pequeño hijo de Yamila y dio aviso a sus familiares, que al llegar encontraron al niño solo en la vivienda.

Comenzó entonces la búsqueda por parte de la familia y amigos y al no dar con su paradero, a las 19 de ese día, se presentaron en la Seccional 25º de La Esperanza, donde denunciaron la desaparición.

El ayudante fiscal de turno Juan Carlos Baiud activó el protocolo de búsqueda, comenzó el rastrillaje del que participaron efectivos de la Seccional 25º, Bomberos, Caballería y personal de la Brigada de Investigaciones y dispuso que las actuaciones fuesen giradas a la Brigada de Investigaciones.

Los investigadores, con la anuencia de la fiscalía y el juez de Control de turno, solicitaron registro domiciliario y al llegar a un inmueble, se sorprendieron al ver que un sujeto intentó darse a la fuga, por lo que fue apresado y trasladado a la dependencia policial.

Una vez allí, reveló que asesinó a Yamila Antonella Villanueva y arrojó el cuerpo a una acequia cercana al lote El Puesto.

Poco después de las 4 del viernes 29 de diciembre, la policía junto a funcionarios judiciales, llegaron hasta un canal de riego próximo al ingreso al lote El Puesto y encontraron el cuerpo sin vida de una mujer, que luego fue trasladado a la morgue del Centro Judicial San Pedro, donde se realizó la autopsia.

Al tomar participación la Fiscalía Especializada en Violencia de Género y Sexual de turno, a cargo de la fiscal Raquel Lezana, caratuló el hecho como "Femicidio".