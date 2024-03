"Mi hermano no se tiró en el canal, a él lo mataron"

Hoy a la mañana se realizará la autopsia en la morgue del Poder Judicial del barrio Alto Comedero.

Familiares, amigos y vecinos de Félix Rivero (38), quien estaba desaparecido desde el 16 de febrero y fue hallado muerto el pasado viernes en la entrada de agua del dique Las Maderas de la ciudad de El Carmen, marcharon ayer por las calles del barrio 23 de Agosto en pedido de Justicia y esclarecimiento del hecho.

LEANDRO RIVERO

Cabe recordar que el pasado 16 de febrero Félix Rivero se encontraba junto a un grupo de amigos con quienes ingería bebidas alcohólicas en un sector del mencionado barrio de la ciudad de los diques y en un momento determinado, efectivos arribaron al lugar y procedieron a despejar la zona y desde allí no se supo más de Rivero hasta su hallazgo el pasado viernes por parte de los efectivos de la División Lacustre.

En tanto, hoy se realizará la autopsia en la morgue del Poder Judicial del barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Leandro Rivero, hermano de Félix, quien expresó: "estamos pidiendo justicia porque mi hermano no se tiró el canal, a mi hermano la mataron. No hay posibilidades que se tirara porque conocía bien ese lugar, todos los días pasaba por acá porque se iba a cosechar".

"Lo que sabemos es que lo mataron, porque Félix tenía más ganas de que vivir que cualquiera y que se haya muerto de esa manera fue la peor, que se haya muerto ahogado y que haya estado un mes sin aparecer. No sabemos qué es lo que le pasó, mañana (por hoy) se hace la autopsia y el martes o miércoles nos entregarán el cuerpo para poder darle su cristiana sepultura", continúo Rivero.

Al ser consultado sobre declaraciones aportadas por testigos, manifestó que "todos se contradicen, uno de los chicos que estaba con mi hermano ese día, 'Tropi', dice que los policías vinieron y le pegaron en la mano, vinieron directamente agresivos, porque ya los habían despachado de la plazoleta de este barrio".

Además, "lo que dice Pascual Martínez, chofer de la Guardia Urbana que estaba en ese momento también, es que mi hermano corre y los efectivos policiales nos dicen que no vieron nada, que a mi hermano nadie lo correteó; mientras que otro dice que ni se acuerda el lugar donde estaban haciendo el recorrido".

En lo respectivo al operativo de búsqueda desplegado por los efectivos, Rivero indicó que "hubo muchas falencias, tengo fotos y videos de todo, como cuando 'llegábamos estaban todos sentados, acostados y les teníamos que gritar para que se levanten', ahí sacaban una foto y bueno, este era su informe y ya con eso ellos se quedan bien. Los efectivos que iban a buscarlo paraban con el celular, como si no buscaran nada; pero no es así, si no lo hubieran encontrado a mi hermano antes y no un mes después".