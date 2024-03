Analizan restos óseos

El Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) intentará el 25 de marzo llevar a cabo la última chance de identificar en restos óseos encontrados en el campo de la familia Sena material genético de Cecilia Strzyzowski, a fines de saber si se puede obtener material genético y si el mismo corresponde o no al de Cecilia.

Hasta el momento, una primera tanda de huesos que se comprobó que corresponden a restos óseos humanos y no animales se cotejó con material genético correspondiente a Cecilia Strzyzowski y dio negativo. De esta forma, es un crimen que no posee cuerpo, aunque eso no impidió seguir adelante con la investigación que tiene como acusadas a siete personas, tres por homicidio y cuatro por encubrimiento.

Luego de ese estudio, los fiscales de Chaco que llevan adelante la investigación tienen previsto enviar el caso a un Tribunal Oral para que ponga fecha y se realice el juicio. Por el crimen están detenidos César Sena, acusado de homicidio triplemente agravado, sus padres -Emerenciano Sena y Marcela Acuña-, como así también por encubrimiento José Obregón y su esposa, Fabiana González, el casero de los Sena, Gustavo Melgarejo, y su pareja, Griselda Reinoso.