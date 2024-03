Dos hermanos de 2 y 4 años quedaron internados por consumo de cocaína en Mendoza

Dos hermanitos de 2 y 4 años fueron llevados por su madre a un centro de salud mendocino porque la mujer creía que tenían dolor de panza, pero quedaron internados luego de que los médicos comprobaron que habían consumido cocaína y, tras realizar un allanamiento en la casa del padre de los menores, el hombre fue detenido como el principal sospechoso debido a que es consumidor frecuente.

La mujer llevó a sus dos hijos en la tarde del martes al Hospital Perrupato debido a que ella creía que tenían dolor de panza, pero los profesionales notaron inmediatamente que algo más pasaba con ellos e hicieron un test de orina con el cual confirmaron que los menores habían consumido la citada droga.

Al hablar con la madre, la mujer contó que habían estado todo el fin de semana con el padre en la localidad de Tres Porteñas, en San Martín, y que, cuando los llevó de regreso con ella, notó que no estaban bien.

El fiscal jefe de San Martín, Oscar Sívori, detalló: "Dieron positivo al narcotest y los médicos de la guardia del Perrupato actuaron muy rápido. Estamos en una actuación inicial por la denuncia y no descartamos que el expediente se vaya al Juzgado Federal ante la sospecha que estamos a un probable delito de suministro gratuito de sustancias, figura de la ley de estupefacientes".

.

Los detalles

.

"Los niños habrían ingerido esta sustancia cuando estaban en el régimen de visita con el padre y la madre nos pone en conocimiento de esta situación luego de llevarlos al hospital por una situación médica", señaló Sívori.

Asimismo, añadió: "Dimos intervención a la gente de narcocriminalidad, y a la tarde-noche hicimos un allanamiento en la casa del padre y quedó demorado. El principal sospechoso es el padre, pero no descartamos que el consumo haya sido accidental, ya que el hombre sería consumidor frecuente de cocaína".

El especialista destacó que lo más importante era la evolución de los hermanitos y, según el parte médico del Hospital Perrupato el nene de 2 años estaba estable e internado en una sala común, mientras que la nena de 4 años revestía mayor gravedad en su cuadro y fue trasladada al Notti, mientras que en el transcurso de la noche, el pequeño también fue llevado al hospital pediátrico.