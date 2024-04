“Tengo otro WhatsApp”: la versión de Sebastián Sosa en la causa por abuso sexual

Este jueves se dieron a conocer los mensajes privados que Sebastián Sosa le mandó a su esposa, Stephani Correa, entre la noche del sábado 2 de marzo y la madrugada del domingo, cuando habría ocurrido el abuso sexual de la joven tucumana. Días más tarde, la víctima lo denunció a él y a otros tres exjugadores de Vélez por abuso sexual. A raíz de esta situación, se reveló un dato desconocido hasta el momento y que puede tener mucho impacto en la causa: el arquero tiene un “Whatsapp secundario”.

En su declaración ante la Justicia, Sosa reconoció tener un “Whatsapp secundario” porque su esposa solía revisarle el celular. “Le empecé a mandar mensajes (a la denunciante) desde otro Whatsapp en mi celular”, reconoció. Además, tuvo una frase que generó un enorme revuelo: “Por suerte los mandé por ahí, porque si no los hubiera borrado para no tener problemas con mi señora”.

Al mismo tiempo, aseguró que al mandar mensajes por esta vía oculta, no tuvo la necesidad de borrar nada de la conversación. “Si yo hubiera mandado de mi número oficial, hubiera borrado todo como le pedí a ella. Si mi señora está viendo el Whatsapp web tal vez me meto en un lío por una boludez. No desestimo el tema de que alguien venga a tomar algo al hotel. No borré ni un mensaje de esa conversación, está todo para exponerlo”, sostuvo.