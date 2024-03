Selena Gómez vuelve a la televisión con un programa de cocina

La ex chica Disney hace poco volvió a la escena musical con su último single “Love On” y desde entonces ha estado trabajando en un nuevo proyecto que pronto verá la luz. Este viernes 29 de marzo, el Food Network anunció que la actriz de “Only Murders in the Building” protagonizará un nuevo programa de cocina llamado “Selena + Restaurant”. El show, que también estará disponible para transmitir en la plataforma Max, es un derivado de su anterior programa, “Selena + Chef”.