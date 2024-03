Microsoft confirma la fecha para el fin del soporte de Windows 10 21H2

Aún hay muchos millones de computadoras en todo el mundo utilizando el sistema operativo Windows 10, no obstante, cuenta con aproximadamente el 60% de cuota del mercado.

Aún hay muchos millones de computadoras en todo el mundo utilizando el sistema operativo Windows 10, no obstante, cuenta con aproximadamente el 60% de cuota del mercado.

A pesar de que el soporte de Windows 10 llegará a su final bien entrado 2025, todavía muchos usuarios no se han dado prisa en actualizar sus dispositivos actuales al nuevo sistema operativo Windows 11, sea porque directamente no quieran o porque sus equipos no sean compatibles.

Y Microsoft está recordando en un documento de soporte, que Windows 10 versión 21H2 está cerca de llegar al final de su vida útil, y esto significa que a partir del 11 de junio de este año, se marcará el final de soporte para esta versión.

De esta forma, a partir del 11 de junio de 2024, todas las versiones de Windows 10 21H2, dejarán de contar con soporte, y evidentemente ya no recibirán ningún tipo de actualización, ni siquiera de parches críticos.

Por otra parte, el soporte de Microsoft indicará a los usuarios que aún tengan Windows 10 21H2 que se actualicen a la versión más reciente o que den el salto a Windows 11.

“Estas ediciones ya no recibirán actualizaciones de seguridad después del 11 de junio de 2024. Clientes que se comuniquen con el soporte de Microsoft después de esta fecha serán dirigidos a actualizar su dispositivo a la última versión de Windows 10 o actualizar a Windows 11 para seguir siendo compatible”.

De esta forma, a partir del 11 de junio de 2024, a Windows 10 solo le quedará una versión compatible, que es la versión 22H2, y que llegará a final de su vida útil en octubre de 2025, con el final del sistema operativo Windows 10.

En todo caso, Microsoft permitirá que todos los equipos obtengan hasta dos años adicionales de soporte adicional gracias al programa de seguridad extendido que será de pago.

Anteriormente, este programa de seguridad extendido solo estaba dirigido a equipos empresariales, pero ahora Microsoft lo pondrá también disponible para los usuarios normales.