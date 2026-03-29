Avances en litio y cobre amplían el mapa de inversiones en Salta

La Puna salteña concentró en los últimos días una serie de anuncios vinculados al desarrollo minero que abarcan tres proyectos y distintas etapas de avance. En la misma semana se conocieron novedades sobre el proyecto de Salta Lithium, de la australiana Power Minerals Limited, el inicio de exploración en cobre en Ventana North por parte de la canadiense Latin Metals, y la actualización de planes de crecimiento del proyecto Pastos Grandes (PPG) impulsado por Lithium Argentina, que integra capitales internacionales y mantiene una asociación estratégica con la china Ganfeng Lithium.

En conjunto, los anuncios muestran una dinámica activa tanto en litio como en cobre, con iniciativas que van desde acuerdos preliminares hasta desarrollos con estudios avanzados.

El caso de Power Minerals corresponde a un acuerdo en etapa inicial, pero con implicancias sobre la escala del desarrollo. La compañía informó la firma de una hoja de términos no vinculante con Summit Explore Corporation, vinculada a Summit Nanotech Corporation, para avanzar en la integración de cinco salares ubicados en el sector cordillerano salteño: Incahuasi, Arizaro, Rincón, Pocitos y Pular. El planteo consiste en evaluar un desarrollo conjunto bajo un esquema de operación integrada, con base en tecnología de extracción directa de litio (DLE). Este sistema evita la construcción de los grandes piletones de evaporación de salmuera que suelen verse en los yacimientos de lito.

El entendimiento establece un plazo de 90 días para negociar un acuerdo definitivo y contempla que Summit Explore pueda alcanzar una participación del 59% en una eventual empresa conjunta, mientras que Power conservaría el 41%. Como parte del esquema, la firma canadiense prevé destinar hasta US$6 millones a tareas de exploración, estudios hidrogeológicos y la elaboración de un estudio de prefactibilidad. También se incluye la realización de pruebas de laboratorio y pilotaje en instalaciones de Summit en Chile, con el objetivo de evaluar la compatibilidad de salmueras y la eficiencia del proceso de extracción.

El acuerdo incorpora además una opción para la adquisición total del proyecto por US$50 millones durante la etapa de estudio. En paralelo, Summit Explore analiza la posible incorporación de otros activos en la región, que podrían integrarse a la misma plataforma si se avanza en la conformación de la empresa conjunta. En términos técnicos, el enfoque multi-salar apunta a evaluar la combinación de distintas salmueras dentro de un único circuito productivo, una alternativa que todavía no ha sido aplicada a escala comercial en la región.

PPG

Otro de los anuncios de la semana estuvo vinculado a la evolución de la cartera de Lithium Argentina, que presentó sus resultados y confirmó su estrategia de crecimiento en proyectos del norte argentino. Si bien la compañía tiene como principal activo en producción a Cauchari-Olaroz (ubicado en Jujuy), el foco de expansión incluye el desarrollo del multiproyecto de litio Pastos Grandes (PPG), en territorio salteño. Ambos, se desarrollan junto a Ganfeng Lithium.

La empresa señaló que PPG avanza como un proyecto de escala, con un plan de desarrollo en tres etapas que apunta a alcanzar una capacidad de hasta 150.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente. El estudio de factibilidad presentado previamente proyecta indicadores económicos asociados a ese nivel de producción, mientras que la iniciativa ya cuenta con aprobación ambiental para su primera fase.

La iniciativa, que en febrero fue presentado para entrar en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), contempla una capacidad máxima de

producción superior a las 150.000 toneladas anuales de litio y se apoya en una inversión total que supera los u$s3.000 millones.

En paralelo, continúa el desarrollo de la expansión de Cauchari-Olaroz, que sirve como base operativa y financiera, aunque ese activo se encuentra fuera de la provincia. En ambos casos, la estrategia incluye la incorporación progresiva de tecnología de extracción directa de litio.

Cobre

El tercer anuncio relevante de la semana corresponde al segmento cuprífero. La empresa Latin Metals comunicó el inicio de actividades preparatorias para un programa de exploración en el proyecto Ventana North, dentro de un paquete regional que alcanza unas 500.000 hectáreas.

El proyecto Ventana, del cual Ventana North constituye el primer bloque a explorar de manera sistemática, abarca unas 176.000 hectáreas en Salta. La campaña inicial, prevista para el segundo trimestre de 2026, consistirá en un muestreo de sedimentos de corriente con unas 500 muestras distribuidas en un área de 73.000 hectáreas. Este tipo de trabajo busca generar información geoquímica de base para identificar anomalías y definir áreas prioritarias para futuras perforaciones.

Se trata de una etapa temprana dentro del ciclo exploratorio. En ese sentido, la compañía apunta a posicionarse en una región con escasa exploración, con el objetivo de avanzar luego hacia esquemas de asociación que permitan financiar etapas más avanzadas.

El avance de Ventana North se inscribe en un contexto donde en Salta hay altas expectativas por el proyecto de cobre, Taca Taca, impulsado por First Quantum Minerals. Considerado uno de los desarrollos cupríferos de mayor escala a nivel global en etapa de proyecto, Taca Taca representa un punto de referencia para dimensionar el potencial del mineral en la provincia. En ese marco, el inicio de nuevas áreas de exploración, como Ventana, amplía el espectro de iniciativas en un segmento que hasta ahora tenía menor presencia que el litio.