Güemes: temor por el edificio de la técnica Tesla

La ministra de Educación, Cristina Fiore, junto al diputado nacional Pablo Outes visitaron las instalaciones de la EET Nikola Tesla de la ciudad de General Güemes. Ellos vieron en persona la situación de deterioro de la antigua casona donde actualmente se desarrollan las actividades áulicas. Al tiempo que también estuvieron en la construcción del nuevo edificio, obra que quedó paralizada por falta de fondos de Nación.

Junto al intendente Carlos Rosso, legisladores provinciales, autoridades educativas y la comisión de padres de la escuela técnica, iniciaron un recorrido por los talleres ubicados sobre calle teniente Ibañez, los cuales ocupan un gran galpón que tuvo que ser alquilado, por falta de espacio en el establecimiento educativo. Luego de este primer contacto con alumnos y docentes, la comitiva se dirigió hacia el centenario inmueble, donde funciona la escuela técnica desde hace 77 años. La ministra y el diputado nacional fueron informados sobre el grado de deterioro de la estructura edilicia, la cual fue considerada como de riesgo para los alumnos. Finalmente, hubo una pequeña recorrida por el terreno donde se está construyendo la nueva escuela Nikola Tesla, ubicado en barrio Villa Tranquila, trabajos que se encuentran paralizados con un 60% de avance de obra, por falta de fondos de Nación.

"Lamentablemente no tenemos diálogo con Nación. Contamos con 30 obras paralizadas en provincia, no sabemos qué va a pasar. No puedo asegurar que la obra continúe con fondos provinciales, pero podría ser una opción. Creo que lo urgente es acondicionar el actual inmueble para hacerlo seguro, refacciones que ya iniciamos", manifestó Cristina Fiore.

Respecto a esta situación, el diputado Pablo Outes dijo: "Ya realizamos informes y pedidos en Nación por ésta y otras obras, pero no tenemos respuestas. Es lamentable tener que decir que no nos reciben ni a los legisladores, ni al propio gobernador".

Los pasos legales que se debe dar

Uno de los factores que retrasa la posibilidad que de la Provincia se haga cargo de los fondos que se debe invertir para finalizar con el nuevo edificio, es el hecho de que aún se encuentra vigente el contrato entre Nación y la empresa Romero Construcciones, que hasta ahora realizaba la obra. Lo que debe ocurrir es la ruptura de esa relación contractual, para que el Gobierno provincial pueda hacerse cargo de continuar con la construcción.