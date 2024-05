Tartagal: Amplían el matadero municipal para poder almacenar 340 medias reses

Contar con una cámara que duplique la capacidad operativa del matadero municipal y llevarlo a la categoría de frigorífico es el proyecto integral en el que el municipio de Tartagal trabaja junto al Ministerio de Economía de la provincia. El objetivo es terminar la obra el próximo año.

La inversión es millonaria, pero el objetivo es optimizar una instalación que puede conformar un polo productivo y de desarrollo. De esa manera se evitaría que los productores locales lleven los animales a faenar a otros puntos de la provincia. Si eso se logra, los productores verán abaratados sus costos, los consumidores finales tendrán carne más económica y faenada con las garantías sanitarias y el frigorífico podrá duplicar su facturación o más si se lo dota de las instalaciones para hacer un aprovechamiento total de los animales que se faenen como el cuero o las menudencias.

Por el momento, según explicó el secretario de la Producción de Tartagal, Facundo Camacho, "los trabajos en el matadero se han retomado con recursos del municipio. En una primera etapa para mejorar las condiciones de higiene y seguridad de la infraestructura actual y lo que estamos iniciando en este momento es una obra sobre superficie sobre la cual se debe instalar una segunda cámara frigorífica que tenga una capacidad similar a la actual de manera de duplicar la capacidad operativa del matadero. Esto implica que una vez instalada esa segunda cámara frigorífica vamos a tener espacio para 340 medias reses de carne".

La obra actual consiste en la construcción de una platea, la base de hormigón donde se asentará la nueva cámara que requiere de un montaje especial para mantener el frío en varios grados bajo cero de manera constante. "Y una vez finalizada esa platea lo que viene es el llamado a licitación para la instalación de la nueva cámara frigorífica que consiste en la construcción del tinglado, el techo, los paneles, la instalación eléctrica y de los motores. Muy similar a la cámara con la que actualmente contamos que tiene capacidad para guardar 160 medias reses, pero en esa primera cámara queremos ampliarla para que se puedan guardar 40 más mientras se avanza con los trabajos de la nueva cámara. Una vez que el matadero y frigorífico estén listos vamos a tener una capacidad para faenar 320 medias reses lo que lo transformará en un polo importante de desarrollo para toda la zona", precisó Camacho.

Ingresos

El aumento de la capacidad operativa del matadero y su categorización de frigorífico "aumentará el ingreso del pago del canon para faenar animales, lo que redundará en beneficio de la propia instalación porque no se requerirán más recursos del municipio para dotarla de todo lo que necesita para su mejor funcionamiento. Actualmente el matadero está operativo de lunes a viernes, siendo el miércoles el que se destina para la faena de cerdos, pero teniendo toda la instalación que se necesita y hacia donde vamos. Podemos hacer un aprovechamiento integral de los animales faenados como el cuero que es muy valioso pero que no le estamos dando utilidad. Hay países que están ávidos del cuero de los animales vacunos porque los necesitan como materia prima de otras industrias y nosotros no podemos darnos el lujo de no aprovechar absolutamente todo el animal".

Camacho explicó que "nuestra idea es contar con un matadero y frigorífico como el de la localidad de Chicoana porque partimos con la base de que tenemos una instalación que ya está habilitada a nivel provincial. En diciembre viajamos a Chicoana para ver no solo las instalaciones, sino todo el funcionamiento técnico y todo el aspecto administrativo".

Y agregó: "La gente de Chicoana nos compartió su experiencia que pretendemos traspolar a Tartagal. En definitiva si actualmente el matadero pertenece al municipio, lo que pretendemos es que sea una unidad independiente, que tenga una administración propia y que genere recursos que puedan ser volcados y reinvertidos en más y mejores instalaciones. También destinar parte de esos recursos a la administración municipal para créditos para los pequeños productores y que todo ese circuito se retroalimente".

Los fondos para esa segunda etapa "han sido comprometidos por el ministro de Economía de la Provincia que tiene una mirada superadora de lo que los municipios deben proponer en materia productiva porque todos tienen posibilidades de ser generadores de recursos genuinos y Tartagal está en ese camino. Hoy sabemos que muchos recursos que antes llegaban a las provincias con posibilidades de ser destinadas a los municipios, ya no están por una decisión del gobierno nacional. Pero no podemos dejar de gestionar para conseguir lo que Tartagal necesita en materia de infraestructura", concluyó.