Jornada Educativa de “Tranqueras Abiertas”

Este martes 14 de octubre, el INTA Salta (Cerrillos), organizó, en el marco de “Tranqueras Abiertas”, un ciclo de charlas que comenzarán en horario matutino. En primer lugar disertará a horas 10 en el Salón Ulivarri, la Ing. Agr. Mg. Josefina Moneta sobre “Buenas Prácticas Agrícolas en producciones frutihortícolas”.

En tanto en el Laboratorio de Biotecnología disertará la Ing. Agr. Mónica Rivadeneira (INTA EEA Salta) sobre “Virosis de vid”.

Para concluir con el horario matutino, a horas 11.30 en el Salón Caliva, disertará la Dra. Guillermina Socias (INTA EEA Salta) sobre “Dalbulus maidis, insecto vector del achaparramiento del maíz; reconocimiento, aspectos biológicos y pautas para un buen manejo”.

Por la tarde el encuentro proseguirá en el Salón Ulivarri a las 14 horas con una charla de la Ing. Agr. Mg. Josefina Diez quien hablará sobre “Incidencia de la disponibilidad de asimilador en el llenado de los granos sobre el rendimiento de chía (Salvia hispánica L)

Finalmente y para concluir el encuentro, a horas 15 en el Salón de Actos del INTA Cerrillos, el periodista y miembro de la Academia de Historia del Instituto Güemesiano de Salta, contará la importancia histórica de la Finca San Miguel, sede del INTA Salta (Cerrillos) desde el año 1958.