Metán: impidieron el ingreso a mujeres gauchas al lugar donde Güemes instaló su campamento principal

En el marco de las actividades por el mes de la mujer el Fortín Posta de Yatasto organizó una cabalgata de mujeres gauchas desde San José de Metán, hasta el paraje Concha, donde en 1814 el general Martín Miguel de Güemes instaló un campamento principal para defender la frontera norte durante la lucha por la independencia.

La concentración se realizó el domingo pasado en el Paseo de la Estación, desde allí las mujeres gauchas de distintos fortines de la zona, entre las que también había niñas, niños y gauchos, partieron a caballo hacia la denominada escuela de Concha, ubicada en la exruta nacional 16, al norte de Metán.

En julio de 2023 el Gobierno de la provincia de Salta entregó a la Municipalidad de Metán una resolución de autorización de uso y administración del inmueble número 9.167, donde funcionaba esa antigua escuela rural. Pero el domingo personas que viven en el lugar, en el que hay una chanchería, impidieron el acceso al gauchaje bloqueando el camino principal de acceso. Según pudo saberse la comuna iniciará acciones legales debido a esa situación.

Sin embargo, al frente del lugar y a un costado de la exruta nacional 16 se desarrolló un acto en el que hubo emotivas palabras para revalorizar ese sitio trascendental para la historia, donde Güemes permaneció unos cinco meses y medio, en su campamento principal, en suelo metanense.

El escritor Hugo Solorza es el autor del libro denominado: Espacio cultural, “Campamento Principal de Don Martín Miguel de Güemes”, Aportes para una mirada integral. En el mismo se proyecta la construcción de un espacio cultural que recree el campamento principal que Martín Miguel de Güemes instaló en un lugar estratégico para defender la frontera norte.

“Para la concreción de este proyecto se valoriza la disposición y administración que el municipio de Metán ya tiene por decisión del Gobierno de la Provincia de Salta, desde julio de 2023, de la ex escuela de Concha Nº 627, que abarca un predio de más de media hectárea”, señala el historiador, al referirse al inmueble ubicado a un costado de la ex ruta nacional 16, al norte de Metán.

El acceso a la exescuela de Concha cerrado.

“Este libro es un trabajo que de alguna manera complementa una publicación anterior sobre el Campamento de Don Martín Miguel de Güemes en la Frontera Salteña, que en esta oportunidad se presenta con una perspectiva diferente. No sólo toma la importancia de los hechos históricos ocurridos en este lugar durante la lucha por nuestra libertad y posterior a ella; sino que también se proyecta a través de obras, espacios comunes en la ciudad de San José Metán, que de concretarse tendrían un fuerte impacto social presente y futuro en dicha ciudad”, sostiene Solorza.

El arquitecto metanense, Ricardo Cajal, trabajó en el diseño del proyecto. Se trata de la concreción de la puesta en valor de la exescuela de Concha, un predio de más de media hectárea que posee el Municipio de Metán, para ser destinado a un espacio cultural, que recree el Campamento Principal de Concha como museo, y que contenga además las instalaciones necesarias que posibiliten un lugar de encuentro, para desarrollar actividades culturales.