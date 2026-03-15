El balance de Expoagro: récords, financiamiento al 0% e insistencia por las retenciones

La vigésima edición de la Expoagro edición 2026 marcó récords y presentó un abanico de nuevas oportunidades, aunque en esta coyuntura el sector repitió su reclamo histórico: eliminar por completo el Derecho a las Exportaciones (DEX).

El autódromo de San Nicolás fue anfitrión de una concurrencia que se fue superando días tras día: desde el martes hasta el viernes el público se fue incrementando, al punto de superar los 250.000 visitantes y quedar por encima de la edición del 2025.

“La puesta en escena de esta edición fue realmente extraordinaria. Lo que más me sorprendió fue la enorme concurrencia de público y el clima que se vivió durante toda la exposición: todos estaban contentos y destacaban la experiencia. Eso habla de que Expoagro sigue creciendo. Nació con foco en el agro, pero hoy claramente trascendió las fronteras del sector y es cada vez más cosmopolita”, indicó Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar.

La puesta en escena incluyó más de 700 expositores, 7 auditorios funcionando en simultáneo, más de 170.000 cabezas rematadas entre 11 casas consignatarias, 367 reuniones de negocios, 12 plots con cultivos en pie y presencia internacional.

Nuevas oportunidades

El foco de atención se centró en la venta de maquinaria agrícola y las posibilidades que dieron distintas entidades bancarias para otorgar financiamientos.

Tal es el caso del Nación y Provincia, los cuales soprendieron al anunciar líneas de crédito en dólares a tasa cero, tanto para capital de trabajo nuevo como el usado.

Para el primero, la tasa en pesos se pactó al 19% fijo; el segundo, por su parte, inicia en tasas del 22,5% con 48 meses de plazo.

Tal es así que el Provincia -quien fue main sponsor del evento- recibió pedidos de créditos por más de $531.000 millones y US$738 millones.

Entre otros de los bancos se encuentran el Banco Galicia (más de $150.000 millones), ICBC ($63.500 millones), Credicoop ($55.000 millones y US$31 millones) y Patagonia (US$12 millones), entre otros.

En total, se concretaron US$10.000 millones de solicitudes de créditos entre las 12 entidades financieras que participaron de la "Capital Nacional de los Agronegocios”.

Sin embargo, y a pesar de ser una excelente noticia para el campo,perdió cierto protagonismo frente al reclamo persistente de quitar las retenciones. Los referentes del agro alzaron su voz y volvieron a marcar la agenda, en algo que no dan por olvidado.

Los reclamos

Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), manifestó que desde su espacio van a seguir insistiendo y mencionó, además, una reducción impositiva para el sector.

“Expoagro es una vidriera donde muestra gran parte de lo que se hace en el campo y sobre todo en la industria y en lo que los productores usamos como tecnología. Las cuentas pendientes son varias, pero especialmente creo que algo que dijo el secretario de Agricultura (Sergio Iraeta) en su apertura: hay que bajar la presión impositiva para convertir a las economías productivas primarias rentables. Y ese camino se empezó a transitar, aunque todavía falta mucho y seguiremos insistiendo, principalmente, por la eliminación de las retenciones”.

En tanto, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, pidió por una mejor infraestructura, acompañado de una baja en el costo de producción.

“Hay impuestos que son insólitos, como el Impuesto al Cheque; hay impuestos provinciales y municipales que son tan fuertes como los nacionales. Tenemos que lograr, como entidad, tener el diálogo con todos los estamentos. Y por supuesto, no olvidamos nuestro reclamo histórico”.

Para él, eliminar las retenciones por completo es una “necesidad” para el sector y en esa línea desafió al poder: “¿Qué pasa el día que no haya más retenciones? Vamos a ver cuánto tiempo perdimos y cuánto daño le hicimos a la producción y al país”.

No solo dirigentes del agro, sino que también autoridades provinciales expresaron su deseo de culminar definitivamente con los DEX.

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, refrescó el pedido al Gobierno y destacó que su provincia aportará este año US$2.500 millones al fisco nacional por este concepto.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también marcó su postura: “Estamos a la espera porque es una situación muy estrafalaria a nivel mundial, en el marco de que los precios internacionales, al compás de los conflictos bélicos y de lo que es la geopolítica, se van moviendo”.

Presencias del arco político

Como todos los años, la megamuestra del campo contó con la participación de disitntos actores y referentes de la política nacional, entre los que destacaron gobernadores, funcionarios y legisladores de todos los espacios.

De parte del Gobierno nacional dijeron presente la vicepresidenta Victoria Villarruel; el ministro del Interior, Diego Santilli, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

Con respecto a las autoridades provinciales participaron Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (jefe de la Ciudad de Buenos Aires) y los vicegobernadores Antonio Marocco (Salta) y Myrian Prunotto (Córdoba).

También contó con la asistencia de distintos senadores -entre ellos “Wado” De Pedro (UxP) y Patricia Bullrich (LLA)- y diputados como Miguel Ángel Pichetto, Victoria Tolosa Paz y Esteban Paulón, entre los más reconocidos.

Mauricio Macri, expresidente, y Guillermo Francos, exjefe de Gabinete, también estuvieron presentes en la vigésima edición de la Expoagro, al igual que distintos intendentes y legisladores bonaerenses.

Las ausencias

A comparación de la anterior edición, la principal ausencia se vio marcada por la falta del presidente Javier Milei. El mandatario no estuvo presente debido a su participación en la "Argentina Week" y su viaje relámpago a España.

Otro de los funcionarios del Poder Ejecutivo que no participó fue el ministro de Economía, Luis Caputo, dado que acompañó al Jefe de Estado hacia Estados Unidos. En tanto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, debió cancelar su presencia en la feria del agro dado problemas en su agenda.