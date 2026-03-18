Causa Cuadernos: Cristina denunció "prácticas mafiosas" de jueces y fiscales

La expresidenta Cristina Kirchner calificó como "práctica mafiosa" el proceso de investigación en la Causa Cuadernos y apuntó, directamente, contra el ex juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

"La causa vialidad es emblemática en materia de persecución judicial. Hay un estadio superior en orden a la ideología. Ahora estamos inmersos en prácticas mafiosas de jueces y fiscales", dijo la ex mandataria ante el TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

Para la ex jefa de Estado, Bonadio y Stornelli "tuvieron una manejo criminal de la figura del arrepentido" y agregó: "Hay jueces que responden a directivas políticas y económicas".

En la misma línea, sostuvo que "fraguaron pruebas para detener sólo a una persona" y remarcó que, a pesar de ello, Stornelli "sigue siendo fiscal en este edificio".

Sin respuestas

"Me preguntaba el presidente del tribunal si voy a contestar preguntas. ¿Sabe cuándo voy a contestar preguntas de este tribunal y de cualquier otro? Cuando lo llamen a Stornelli a que declare sobre alguna de las barbaridades que están comprobadas en expedientes que están en esta misma casa", cuestionó la expresidenta.

Además, apuntó contra Mauricio Macri y el ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que también responderá preguntas el día que algún juez cite al exmandatario "para hablar de los parques eólicos" o por la deuda que contrajeron con del Fondo Monetario Internacional, situación de la cual "no hay ni una causa". "Ese día voy a contestar preguntas…hasta ese día no voy a formar parte de este circo", añadió.

Con respecto a su supuesto vínculo con el empresario Lázaro Báez manifestó que existen incoherencias por parte de quienes la acusan, dado que algunos aseguran que está presa "porque administraba todo en favor de Báez" y ahora, esos mismos consideran que es "la socia de todos los otros empresarios". Acto seguido ironizó y declaró que, "si bien tienen derecho a perseguir", deberían ser "más coherentes".

"Me puedo morir presa con este sistema judicial, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar", concluyó.

La citación de la exmandataria se activó luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el exministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los "arrepentidos".

Los cuatro casos que mencionó la expresidenta

Cristina Kirchner posteó en la red X el enlace de un video de su abogado Carlos Beraldi "mostrando los cuatro casos" a los que ella hizo mención cuando se refirió a "las prácticas mafiosas" en la causa Cuadernos.

"Podrás ver las capturas de los chats entre Marcelo D'Alessio y el fiscal Carlos Stornelli (autor de la acusación de este juicio) que prueban la extorsión, el chantaje y el manejo delictivo de la Ley del Arrepentido, la violación de la Ley de Inteligencia realizando maniobras de espionaje sobre abogados defensores, vulnerando todas las garantías constitucionales, entre otros delitos", escribió. Y agregó: "También podrás ver las fotografías de Stornelli y D'Alessio en Pinamar y escuchar los audios. Todos son hechos probado".