Ordenan levantar el secreto fiscal y bancario para saber quién pagó los viajes de Adorni

El Juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal bancario en la causa que investiga quiénes pagaron los viajes del Jefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia.

La Justicia también pidió acceso a las cámaras del aeropuerto de San Fernando para identificar a la persona que grabó el video donde se ve a Adorni y su familia tomando un avión para ir a Uruguay.

En Balcarce 50 aseguran tener ya identificada a la persona que tomó las imágenes, se trataría de una delegada sindical de nombre Victoria Correa, cercana a La Cámpora y a Nicolás del Caño.

El entorno de Adorni desconfía del Juez Lijo y vincula todo este escándalo y la velocidad de la justicia a la internas del Gobierno y a la intención del mismo Lijo de llegar a ser Fiscal General de la Nación.

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