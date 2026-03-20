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Nacionales

Ordenan levantar el secreto fiscal y bancario para saber quién pagó los viajes de Adorni

Por decisión del juez Lijo. En el oficialismo aseguran tener identificada a la persona que gravó el video del Jefe de Gabinete.
Viernes, 20 de marzo de 2026 20:38

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El Juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal bancario en la causa que investiga quiénes pagaron los viajes del Jefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia.

La Justicia también pidió acceso a las cámaras del aeropuerto de San Fernando para identificar a la persona que grabó el video donde se ve a Adorni y su familia tomando un avión para ir a Uruguay.

En Balcarce 50 aseguran tener ya identificada a la persona que tomó las imágenes, se trataría de una delegada sindical de nombre Victoria Correa, cercana a La Cámpora y a Nicolás del Caño.

El entorno de Adorni desconfía del Juez Lijo y vincula todo este escándalo y la velocidad de la justicia a la internas del Gobierno y a la intención del mismo Lijo de llegar a ser Fiscal General de la Nación.

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