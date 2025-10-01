Conoció a una salteña en Tinder, la amenazó con difundir fotos íntimas y terminó imputado por extorsión

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Una mujer salteña denunció que, tras conocer a un joven a través de la aplicación Tinder —una plataforma de citas en línea que permite vincularse con otras personas mediante perfiles y fotografías— e intercambiar imágenes, comenzó a recibir amenazas reiteradas.

Según relató, el acusado, de 26 años, le exigía cumplir con sus pedidos bajo la advertencia de difundir sus imágenes íntimas en redes sociales.

La víctima aseguró que, incluso después de cortar todo contacto, el hostigamiento continuó. Explicó que el hombre habría creado perfiles falsos de Instagram desde los cuales enviaba mensajes intimidantes, prolongando la situación de acoso.

Con los datos aportados en la denuncia, especialmente el número de teléfono del sospechoso, el Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI) realizó un entrecruzamiento de información que permitió identificarlo y ponerlo a disposición de la Justicia.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 5, Liliana Jorge, lo imputó de manera provisional por el delito de coacción en cinco hechos distintos. Durante la audiencia de imputación, el acusado se presentó con un abogado particular, pero decidió no declarar ni responder preguntas de la Fiscalía.

La causa avanza en el fuero de Violencia Familiar y de Género, con la imputación formal y las pruebas reunidas durante la etapa investigativa.

Precausiones para usar apps de citas con mayor seguridad