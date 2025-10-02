¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

2 de Octubre, Salta
Feria de la Comida Regional
atentado en una sinagoga
Siniestro vial en Salta
desafío mtb
condena por corrupción
caso nahir viazzi klimasaukas
Canasta básica
Deportes

Se prepara la 5° edición del desafío MTB de la fundación HPMI

La competencia de mountain bike se correrá el domingo 12 de octubre en el Parque Bicentenario. Participarán 300 ciclistas en distintas categorías y lo recaudado será destinado a proyectos del Hospital Público Materno Infantil.
Jueves, 02 de octubre de 2025 10:54
Esta mañana se llevó a cabo la presentación oficial de la 5° edición del Desafío MTB de la Fundación HPMI, una prueba deportiva que combina deporte y solidaridad. El lanzamiento contó con la presencia de autoridades de la Agencia Salta Deportes de la Municipalidad, encabezadas por su presidente Ezequiel Barraguirre y el vicepresidente Claudio Fernández.

El evento tendrá lugar el próximo domingo 12 de octubre en el Parque Bicentenario, con la participación de unos 300 corredores. La competencia contará con circuitos diseñados para categorías recreativas, promocionales y competitivas, garantizando espacios tanto para ciclistas experimentados como para quienes buscan iniciarse en la disciplina.

En todo el recorrido habrá puestos de hidratación y asistencia para los participantes, con el objetivo de brindar seguridad y cuidado a lo largo de la jornada.

Cómo inscribirse

Los interesados en ser parte del desafío deben ingresar al sitio web www.bubilo.com.ar, completar el formulario de inscripción y abonar el costo correspondiente para confirmar su participación.

A beneficio del hospital

El Hospital Público Materno Infantil organiza esta competencia con un fin solidario: recaudar fondos para proyectos que fortalezcan la atención de niños y madres. “Es una oportunidad para unir el deporte con la solidaridad, y contribuir al bienestar de la comunidad”, destacaron desde la Fundación.

 

