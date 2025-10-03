¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Realizaron allanamientos en la municipalidad de Salvador Mazza

Personal de Gendarmería se presentó en el edificio municipal de Salvador Mazza, centrando su intervención en el área de Rentas. Por el momento, no se difundieron más detalles, aunque las primeras informaciones indican que el operativo estaría vinculado a exportaciones irregulares de granos, vinculadas al caso Cisneros. 
Viernes, 03 de octubre de 2025 11:39
Durante la mañana de hoy, personal de Gendarmería llevó a cabo un allanamiento en la municipalidad de Salvador Mazza, en el norte de la provincia. Por el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre el motivo del operativo, aunque las primeras informaciones indican que estaría vinculado a un caso de exportación irregular de granos en el que podría estar involucrado con un empresario local y relacionado al caso Cisneros.

El operativo se centró en el área de Rentas del edificio municipal, donde se habría realizado la inspección de documentos y registros vinculados a la causa.

Se confirmó además que la directora de Rentas de la municipalidad ofrecerá una conferencia de prensa para informar oficialmente sobre lo sucedido y aclarar dudas sobre la intervención de Gendarmería.

La investigación se encuentra en curso y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre los procedimientos y los responsables implicados. 


 

