VIDEO. Podio histórico para Alfredo y Tomás Olmedo en la Baja 1000 de rally raid

Alfredo Olmedo cierra un año soñado con su campera amarilla y un slogan que lo caracteriza: "Probemos trabajando". Esta vez no festeja en un búnker tras los resultados electorales, sino en el podio de una de las carreras más extremas del mundo en el norte de México junto a su hijo Tomás, Daniel López y Sergio Núñez, compañeros de equipo.

Con el número 2918 en la categoría Pro UTV FI, los Olmedo y su equipo largaron en el puesto 25 y mil millas después (1.600 kilómetros), se quedaron con el tercer lugar solo por detrás de Phil Burton y Karen Wells.

"Es un logro increíble. Pasé de la última categoría el año pasado a la profesional y estar en el podio es fantástico. Para mí es histórico", dijo Olmedo a El Tribuno.

"Largamos en el puesto 25 y tuvimos que tragarnos toda la tierra. Encima en el último tramo hubo una lluvia torrencial", sostuvo.

Alfredo Olmedo inició la carrera durante la mañana del viernes con su copiloto Daniel López y luego le dio paso a su hijo Tomás (junto a Sergio Núñez). Continuaron López y Núñez, nuevamente Tomás y en el último tramo Alfredo Olmedo volvió a quedar al mando para llegar en tercer puesto al final de la carrera.

El experimentado piloto salteño fue parte de las cuatro fechas del calendario en el World Desert Championship: compitió en la San Felipe 250 en abril; luego en la Baja 500 de California en junio; volvió a ese lugar para recorrer la Baja 400 y en esta oportunidad cerró con la Baja 1000 con un resultado histórico. En esta carrera también participó Toby Price (un piloto que peleó mano a mano con los hermanos Kevin y Luciano Benavides en el Dakar y fue dos veces campeón de esa competencia con KTM), aunque el australiano no tuvo una gran participación en esta oportunidad.

Olmedo, quien antes de incursionar de lleno en la política fue un destacado piloto en motocross, enduro, autos y motos de agua, entre otros, ya había participado en carreras de rally raid como el Desafío Ruta 40 del campeonato Mundial organizado por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y se especuló con que podría ser parte del Rally Dakar en algún momento, pero en México y Estados Unidos encontró lo que buscaba: más adrenalina y menos restricciones.

"Este es más apasionante. La gente se vuelve loca y además no hay límites de velocidad ni otras restricciones", dijo.

El año que viene volverá a ser parte de este calendario pero antes correrá en Las Vegas, otra competencia de rally raid.