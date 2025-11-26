Caso Ramasco: la familia de la víctima publicó el video de la agresión y mostró que los dos involucrados se fueron juntos

A casi un año de la muerte de Lautaro Ramasco, quien falleció tras haber sido víctima de un misterioso siniestro vial, la familia de la víctima publicó el video de la agresión y mostró que los dos involucrados se fueron juntos, pese a que solo uno de ellos fue detenido y vinculado al hecho.

La agresión a Ramasco ocurrió el 9 de diciembre del año pasado en la zona sur de la ciudad. Ese día la víctima, como fue a trabajar y cuando salió, tomó -como todos los días- la avenida Tavella, en su Peugeot 208 blanco. A la altura del ingreso a la ruta 26, un trapito le tiró una piedra que le dio en la cabeza. Días más tarde, tras agonizar, falleció.

Los familiares de la víctima de inmediato apuntaron al periodista Gustavo Vacarella, expareja de la novia de Ramasco al momento del hecho.

Casi dos meses después, el Ministerio Público Fiscal informó que en el marco de la causa el fiscal a cargo, en época de feria, Leandro Flores solicitó la detención de un hombre. Y en este video que publica la familia de Ramasco, se puede observar a dos hombres.

Antes de desaparecer del cuadro del video, uno de ellos apuntó con su mano al asfalto y otro se agachó a levantar un objeto.

La publicación de la familia Ramasco

"Quiero que la sociedad salteña tome conciencia del aberrante crimen de mi hijo, aquí procedo a publicar el preciso video del ataque que le encomendaron a esos dos 'imbéciles' que probablemente se quedaron con la menor 'porción' de la paga efectuada por el (Sr.) Y que pone al descubierto la falsedad de su declaración televisiva, respecto de que se estaban peleando y que uno quiso esquivar una 'supuesta piedra'".

"Se pone en evidencia la complicidad de ambos en el crimen. Pero la Justicia salteña sólo tiene detenido a uno, cuando cualquier ser racional percibe la coautoria en el ataque. Tremenda falencia judicial. Luego de ello ambos se retiran amigablemente, previo a verificar (el que se arrima a platabanda), la concreción del 'encargo criminal'. Para no cansarlos luego brindaré mas detalles de las inconsistencias judiciales posteriores. Muchas gracias pueblo de Salta".