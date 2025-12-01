PUBLICIDAD

22°
1 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Temporal en Rosario de la Frontera
Código Penal
Marta Fort
Wanda Nara
Rosalía
Defensor del pueblo
Chiqui Tapia
Espectáculos

VIDEO. El nuevo romance de Marta Fort: ¿con quién estaría saliendo?

La hija de Ricardo Fort habría iniciado una relación con un ex participante de Gran Hermano 2023.
Lunes, 01 de diciembre de 2025 15:45
Marta Fort, hija del mediático Ricardo Fort, estaría iniciando un nuevo romance con un ex Gran Hermano y, según trascendió, la influencer fue vista compartiendo una cena con Alan Simone, participante de la edición 2023 del reality de Telefe. 

Nahuel Saá, panelista de Infama (América TV), fue quien dio a conocer la noticia mostrando un video de uno de los protagonistas hablando sobre el encuentro. “Hay un ex Gran Hermano que estuvo en un vivo de Instagram con Cata Gorostidi y dijo que tuvo una cita con una chocolatera y millonaria”, informó.

 

 

En las imágenes de la charla entre Cata Gorostodi y Alan Simone, el influencer reconoce que salió a comer con “una amiga”, a quien luego se refiere como “su futura señora”. La reacción de su Gorosodi ante esas declaraciones fue: “Ay, no, no. Te vas para arriba, amigo. Así vas a estar: tirando dólares”, haciendo referencia al gran sustento económico que tiene la heredera de la chocolatería Fort. 

Tanto el ex Gran Hermano como Marta Fort se siguen mutuamente en redes sociales. Sin embargo, no comparten algún “me gusta” entre ellos. 

