Salta envió al Malbrán 75 alacranes para antídoto

El programa de Zoonosis del Ministerio de Salud Pública hizo un envío de 75 alacranes vivos a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Dr. Carlos Malbrán, para la elaboración de suero antiescorpiónico, que es el antídoto que se usa para tratar a personas picadas por un alacrán.

Según registros del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS), desde el 1 de enero y hasta el 22 de noviembre, en Salta se notificaron 529 eventos de alacranismo, lo que representa un incremento del 15% respecto a igual periodo del 2024, cuando se habían registrado 460 picaduras.

El jefe del programa de Zoonosis, Nicolás Ruiz de Huidobro, destacó el éxito de la campaña de recepción de alacranes vivos. "Desde que iniciamos esta actividad, hace cuatro años, se fue incrementando el número de animales que enviamos al Malbrán y eso es gracias a la participación de la comunidad, que los captura y los trae el Programa", dijo.

Agregó que "la campaña continuará durante todo el verano. En el caso de encontrar alacranes en la vivienda, le pedimos a los vecinos que los capturen vivos y los traigan al programa de Zoonosis de lunes a viernes, de 8 a 14. También pueden entregarlos en los hospitales Señor del Milagro y Materno Infantil. Posteriormente, los acondicionamos en un escorpionario, con agua y alimento, para ser transportados en avión a Buenos Aires".

Cómo capturar un alacrán de forma segura:

* La captura debe hacerla una persona mayor, con cautela.

* Es importante no exponerse innecesariamente a una picadura. No tocar al animal con las manos.

* Las personas que detecten un alacrán, no deben rociarlo con insecticida ni con ningún otro producto.

* Deben levantarlo con mucho cuidado, utilizando una hoja de papel, y colocarlo en un frasco de vidrio, cuya tapa tenga perforaciones para el ingreso de aire.

* Cubrir al alacrán con el frasco, con sumo cuidado y preferentemente sobre una superficie lisa. Luego, deslizar por debajo del animal una cartulina o papel firme, de manera que quede sobre la hoja y dentro del frasco.

* Dar vuelta el recipiente sosteniendo con firmeza la hoja de papel, de manera que el alacrán quede sobre la base, lejos de la boca del frasco. El alacrán no puede trepar por las paredes lisas, por lo que no hay riesgo de tocarlo.

* Retirar la hoja de papel y tapar el frasco, colocando dentro una bolita de algodón embebida en agua.

Ante cualquier duda, los interesados pueden llamar al programa de Zoonosis, (0387) 4215918. El programa tiene su sede en avenida Belgrano 1349.