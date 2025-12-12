PUBLICIDAD

12 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Desalojan asentamientos en los márgenes del río Arenales y retiran un camión de basura

Se retiró un camión completo de basura acumulada en la zona y el municipio anunció que estas acciones continuarán en otros puntos críticos de la ciudad.
Viernes, 12 de diciembre de 2025 10:33
La Municipalidad de Salta, en conjunto con la Policía de la Provincia, llevó a cabo un operativo de desalojo en los márgenes del río Arenales, donde varias personas se habían asentado en distintos puntos de la ciudad. La acción fue parte de una serie de medidas destinadas a recuperar y preservar los espacios públicos de la capital salteña.

Según informó la Subsecretaría de Espacios Públicos, el desalojo no solo implicó la reubicación de las personas que ocupaban ilegalmente estas áreas, sino que también se realizaron tareas de limpieza intensivas en toda la zona. Durante el operativo, se retiró un camión completo de basura acumulada, lo que permitió mejorar las condiciones de los márgenes del río, un lugar clave para la ciudad.

El municipio destacó que continuará con estas acciones en otros puntos críticos de la ciudad, con el fin de evitar la ocupación ilegal y el deterioro de los espacios públicos. “No permitiremos que se sigan ocupando ni deteriorando estos espacios esenciales para la comunidad”, señalaron desde la Subsecretaría.

Esta medida forma parte de una serie de operativos programados para garantizar la limpieza, seguridad y el uso adecuado de las áreas públicas en Salta, mejorando la calidad de vida de los vecinos y protegiendo el medio ambiente.

