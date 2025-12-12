Joaquín Levinton sufrió un infarto y debió ser internado de urgencia

inicia sesión o regístrate.
Joaquín Levinton, cantante de la banda Turf, sufrió un infarto durante la madrugada del viernes y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde permanece internado.
El episodio ocurrió en un bar de Palermo, donde el músico comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho que rápidamente derivó en un colapso. Personal médico lo asistió en el lugar y coordinó su inmediato traslado al centro de salud porteño.
Por el momento, no trascendieron partes médicos oficiales, pero se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre su estado.