PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
29°
13 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

La Liga
Hector Alterio
Hollywood
Israel
Selección Argentina
quesos
Flamengo
Chile
Lionel Messi
Embarcación
La Liga
Hector Alterio
Hollywood
Israel
Selección Argentina
quesos
Flamengo
Chile
Lionel Messi
Embarcación

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

VIDEO. Desde Marley hasta Ricardo Darín y el presidente de España despidieron a Héctor Alterio

El intérprete falleció hoy a los 96 años y enlutó así, a la comunidad artística.
Sabado, 13 de diciembre de 2025 16:08
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La muerte de Héctor Alterio, a los 96 años, generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo argentino y español.

Notas Relacionadas

Figuras de distintas generaciones recurrieron a las redes sociales y a los medios para despedir a uno de los actores más influyentes de la historia cultural del país, dueño de una carrera monumental que atravesó teatro, cine y televisión durante más de seis décadas.

Uno de los mensajes más sentidos fue el del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien lo definió como un “actor inmenso y querido” y destacó la huella imborrable que dejó en cada uno de sus trabajos.

Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos. Todo mi cariño a su familia y amigos”, expresó Sánchez.

También la Academia de Cine española recordó que Alterio recibió el Goya de Honor en 2004, entregado por sus hijos Malena y Ernesto, subrayando su doble pertenencia artística entre Argentina y España.

Por otro lado, Marley recordó un encuentro de hace 30 años en Venecia: “Esta foto con el genial Héctor Alterio y Leonardo Sbaraglia tiene 30 años, en Venecia. Lo talentoso y agradable que era Héctor (Leo obviamente también) y justo me apareció en el celu esta foto y quería recordarlo y homenajearlo. ¡Buen viaje Héctor!".

Marley junto a Héctor Alterio y Leonardo Sbaraglia.

Desde el ámbito local, colegas y amigos expresaron su dolor con palabras cargadas de afecto, entre ellos, Leonardo Sbaraglia escribió: “Te llevo en mi alma, en mi corazón. Siempre vas a estar en mi escenario”, junto a una imagen de Cenizas del paraíso, de 1997, dirigida por Marcelo Piñeyro.

Leo Sbaraglia despidió a Héctor Alterio.

 

 

Gastón Pauls, por su parte, compartió una foto junto al actor y la definió como “una de las fotos más lindas de toda mi vida”, además lo despidió con un “buen viaje, maestreo”.

El mensaje de Gastón Pauls a Héctor Alterio.

El músico Fito Páez también se sumó a los homenajes con un mensaje profundo y poético: “Chau Hector!, gracias por darnos tanto, tan hermoso a todos los que tuvimos la suerte de conocerte y ser tus espectadores. Gracias por tu profundo humanismo cuando bordaste e interpretabas a cada uno de tus personajes. Y gracias por tus clases de humildad en el set de filmación. ¡Gracias Hector! Mi amor a sus familiares y amigos”.

A esas palabras se sumaron las declaraciones de Luis Brandoni, en diálgoco con TN, quien remarcó la intensidad con la que Alterio vivió su carrera y lo definió sin rodeos como “un grandísimo actor”.

Las instituciones culturales tampoco quedaron al margen. La Asociación Argentina de ActoresMultiteatro y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, coincidieron en destacar su compromiso, excelencia y legado artístico.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD