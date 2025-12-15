Rosatti: "La emisión sin respaldo está en contra de la Constitución"

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, afirmó que "la emisión incontrolada de moneda sin respaldo real también está en contra de la Constitución", al analizar los límites jurídicos de una eventual dolarización de la economía argentina.

Rosatti explicó que la moneda cumple funciones de medio de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor, y sostuvo que la Argentina "no puede tener una única moneda que sea extranjera" porque no puede emitirla, acuñarla ni fijarle su valor, lo que "está prohibido en la Constitución".

El magistrado recordó que la Carta Magna obliga a "defender el valor de la moneda", lo que implica una relación entre base monetaria y reservas, y advirtió que aumentar la oferta de pesos sin respaldo "disminuye el valor intrínseco" de la moneda nacional.

"La moneda argentina puede compararse con otra moneda"

Señaló que la dolarización puede ser utilizada como referencia o reserva de valor, pero marcó que la experiencia de la convertibilidad mostró los límites de atar el peso a una economía "mucho más grande y próspera" como la de EEUU. "Lo que sí puede hacer la moneda argentina es compararse con otra moneda, como ocurrió en la convertibilidad", indicó, aunque remarcó que esa paridad no es reversible y que la Argentina "no puede regular el valor" de divisas extranjeras como el dólar o el real.

Consultado sobre si sus advertencias públicas contra la dolarización influyeron en el giro del actual gobierno hacia el fortalecimiento del peso, respondió que sería "presuntuoso" pensarlo y sostuvo que "la que manda es la Constitución", más allá de cualquier mensaje político. "En lo único que me fijo es en la Constitución y en las leyes", enfatizó al ser interrogado sobre si Javier Milei le hizo llegar alguna posición respecto de sus críticas a la dolarización.

Rosatti aseguró además que su vínculo con los jefes de Estado con los que convivió en la Corte -Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei- fue "prácticamente nulo" y subrayó que ninguno de ellos lo llamó "por el destino de un expediente. El hecho de que Macri se haya arrepentido de mi designación en su libro habla bien de él y habla bien de mí, porque demuestra que no fui propuesto para decir que sí a todos", señaló el juez.

Sobre la confirmación de la condena a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Rosatti dijo que terminó ese día con la sensación de haber "cumplido con el deber", aunque admitió que los jueces a veces firman sentencias que los "mortifican" durante mucho tiempo. Y evitó pronunciarse sobre la causa Cuadernos porque, dijo, probablemente llegará al tribunal, pero la comparó en relevancia con el Juicio a las Juntas y el Lava Jato brasileño, en caso de que haya condenas firmes y recuperación de activos.

Sobre el DNU 70/2023

Rosatti explicó que la Corte decidió no expedirse aún sobre el DNU 70/2023 porque el procedimiento constitucional "no ha terminado" y sigue en manos del Congreso. Señaló que algunos capítulos ya fueron suspendidos o modificados y comparó la norma con un "ómnibus" que terminó convertido en "varias traffics", con distintos recorridos judiciales. Además, recordó que el control de constitucionalidad en la Argentina "es difuso" y puede ser ejercido por cualquier juez.