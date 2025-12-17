Suspenden a un juez de paz de Aguaray y lo imputarán

La Corte de Justicia de Salta resolvió allanar la inmunidad constitucional (desafuero) y suspender provisoriamente al juez de Paz de Aguaray, Freddy Chocobar, en el marco de una causa penal en la que está acusado por los delitos de estafa agravada por su condición de funcionario público e incumplimiento de los deberes de funcionario público, conforme surge de las actuaciones judiciales incorporadas al expediente.

La decisión del máximo tribunal provincial se produjo a partir de un pedido formal del fiscal penal de Profesor Salvador Mazza, Armando Cazón, que fue remitido por el Juzgado de Garantías N° 2 del Distrito Judicial del Norte, Circunscripción Tartagal. Con el desafuero dispuesto, el funcionario judicial queda sometido a la jurisdicción penal ordinaria, lo que permite avanzar con las instancias procesales previstas por la ley.

La causa se originó a partir de denuncias presentadas por Marcial Torrez y Johana Marisa Fiorillo, quienes señalaron que el juez de Paz no habría entregado sumas de dinero correspondientes a cuotas alimentarias que los obligados depositaban mensualmente en el Juzgado de Paz de Aguaray, en cumplimiento de convenios oportunamente celebrados. Esos fondos, según consta en la denuncia, debían ser girados a los beneficiarios, lo que no habría ocurrido.

Asegurar el normal desarrollo de la investigación

Desde el Ministerio Público Fiscal se indicó además que Freddy Chocobar no compareció a la audiencia de imputación a la que había sido citado, circunstancia que motivó el pedido de desafuero con el objetivo de asegurar el normal desarrollo de la investigación y garantizar su adecuación al debido proceso, en los términos del Código Procesal Penal.

Con la resolución adoptada por la Corte, el fiscal interviniente quedó habilitado para avanzar con la citación a una nueva audiencia de imputación, instancia en la que se le comunicarán formalmente al acusado los hechos que se le atribuyen y la calificación legal provisoria, además de analizarse eventuales medidas procesales.

En paralelo, la Corte dispuso la suspensión provisoria de Chocobar en el ejercicio de su cargo como juez de Paz de la localidad de Aguaray, medida que se mantendrá vigente hasta tanto se acredite su desvinculación del proceso penal o se adopten nuevas resoluciones en el marco de la causa.

La resolución fue firmada por la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero Cornejo, junto a los jueces Fabián Vítar, Pablo López Viñals, José Gabriel Chibán, María Alejandra Gauffin, Adriana Rodríguez Faraldo y María Edith Nallim, y notificada al acusado y al Juzgado de Garantías interviniente.

