"Una batalla tras otra", con DiCaprio, llega a HBO Max

Hoy, HBO Max suma a su catálogo uno de los títulos más esperados del año: "Una batalla tras otra", la nueva película de Paul Thomas Anderson protagonizada por Leonardo DiCaprio. El film, que ya acumula nueve nominaciones a los Globos de Oro y catorce a los Critics Choice Awards, se perfila como uno de los grandes contendientes de la temporada de premios.

La crítica ha destacado su carácter revolucionario, señalando que Anderson logra una de sus películas más completas en todos los niveles: desde el discurso y la técnica hasta la dirección actoral y la propuesta visual.

Un ex

Basada libremente en la novela "Vineland" de Thomas Pynchon, sigue a Bob (DiCaprio), un exrevolucionario que, tras dieciséis años de vida clandestina, se ve forzado a reunir a sus antiguos compañeros para rescatar a su hija de las manos de un viejo enemigo, el coronel Lockjaw, interpretado por Sean Penn.

El guion explora la vida de Bob, quien formó parte de un grupo dedicado a acciones revolucionarias que iban desde liberar inmigrantes detenidos hasta asaltar bancos para financiarse. La historia se complica cuando, tras un golpe fallido, la madre de su hija es encarcelada y el grupo se dispersa, obligando a Bob a vivir oculto junto a su hija, que intenta llevar una existencia convencional.

El elenco, que incluye a Regina Hall, Benicio del Toro, Teyana Taylor y Chase Infiniti, ha sido elogiado por su solidez y química en pantalla. Cada actor encarna a la perfección su papel dentro de una maquinaria narrativa que no da respiro desde el inicio. La película equilibra tragedia, acción y humor, con momentos en los que la risa, la incomodidad y la tristeza se suceden casi simultáneamente. El personaje de DiCaprio, con su vestimenta y actitud de hippie decadente, aporta un matiz irónico que recuerda a figuras del cine como El gran Lebowski.

Identidades y tensiones

"Una batalla tras otra" se distingue por su mirada cruda sobre la identidad estadounidense, abordando las tensiones políticas, el extremismo y el militarismo que atraviesan a esa sociedad. No solo funciona como un thriller de acción, sino también como una sátira feroz al sistema y una reflexión sobre la violencia estructural, especialmente en la frontera con México. La violencia, explícita y sin concesiones, metaforiza una sociedad cada vez más dividida y exportadora de conflictos.

El estreno en HBO Max representa una oportunidad para que el público disfrute en casa de una de las películas más aclamadas del año. La película, que adapta la novela de Pynchon sobre los movimientos radicales de los años sesenta, confirma su llegada a la plataforma este viernes, consolidando a Paul Thomas Anderson como uno de los grandes nombres del cine contemporáneo.

Una propuesta de primer nivel

La propuesta visual de Anderson, reconocida por su exquisita cinematografía, incorpora referencias a clásicos del cine. Esta amalgama de influencias refuerza el carácter reflexivo y sarcástico de la película, que se posiciona con posibilidades de competir por varios Oscar en 2025. El estreno representa una oportunidad para que el público disfrute de una de las películas más aclamadas del año, que ya ha recibido cinco estrellas en MeriStation, un 8 sobre 10 en IMDb y un 7,2 sobre 10 en FilmAffinity.